洛阳市以奖代补购房特惠活动将于12月31日举行

今日，“洛阳市住房保障和房产服务中心”发布《关于开展洛阳市以奖代补特惠活动的公告》，将于12月31日上午10时30分在洛阳日报报业集团，通过洛阳网视频号、洛阳网抖音号进行直播抽奖。
今日，“洛阳市住房保障和房产服务中心”发布《关于开展洛阳市以奖代补特惠活动的公告》，将于12月31日上午10时30分在洛阳日报报业集团，通过洛阳网视频号、洛阳网抖音号进行直播抽奖。
今日，“洛阳市住房保障和房产服务中心”发布《关于开展洛阳市以奖代补特惠活动的公告》，将于12月31日上午10时30分在洛阳日报报业集团，通过洛阳网视频号、洛阳网抖音号进行直播抽奖。具体内容如下：
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