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2025年元旦前洛阳会不会下雪？最新预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.26 17:37

　　“2025年元旦前洛阳会不会下雪？”“期待今年冬天的第一场雪，雪地火锅安排……”2024年进入倒计时，洛阳人的朋友圈都在盼着今冬第一场雪的到来。那么，什么时候会下雪？

　　今年12月以来大部分时间，河南省雨雪难觅，对比历史同期，降水明显偏弱。

　　河南省气象台预计，一直到2024年结束，河南省雨雪将继续“放假”状态，全省大部以晴或多云天气为主。

　　中国天气网预计，26日至27日，全国大部继续维持晴朗干燥模式，小范围的降雨主要出现在我国西南地区东部、华南沿海等地部分地区。与此同时，冷空气将自北向南给我国中东部大部带来降温，其中北方地区为降温核心区域，多地还伴有大风天气，风寒效应明显。

　　28日起，我国中东部各地气温将陆续回升，预计12月31日，最高气温10℃线将向北挺进至河北南部、山东南部一带，华南大部也将重回20℃以上。总体来看，全国大部将在较常年同期偏高的气温中迎接2025年。

　　气象专家介绍，雪是由大气中的水汽直接凝华或水滴直接凝固而形成的。降雪形成条件包括大气中需含有较冷的冰晶核、充分的水汽、气温0℃(冰点)以下。如果冷空气相当强烈，并带着湿气，1℃至10℃的气温同样可以降雪。

　　气象专家表示，在冷空气到来之前，如果低层水汽条件好，才有机会激发大范围雨雪。冷空气频繁来袭，而我国大部被干冷气团控制，水汽稀少，空气干燥，从而无法成云致雨雪。

　　洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来几天多受偏西气流影响，云系较多；27日、29～30日受冷空气影响，风力较大。

　　具体预报如下：

　　27日(周五)：多云转晴天，西北风4级～5级，阵风7级～9级，气温-3℃～7℃。

　　28日(周六)：晴天，气温-3℃～8℃。

　　29日(周日)：晴天转多云，西北风4级左右，气温-3℃～9℃。

　　30日(周一)：多云到晴天，西北风3级～4级，气温2℃～11℃。

　　31日(周二)：晴天间多云，气温-2℃～11℃。

　　2025年1月1日(周三)：多云，气温-1℃～10℃。

　　2025年元旦前，我们等不到雪。那么，就耐心等待2025年的第一场雪吧！

　　来看看最近几年，洛阳市每年首场降雪时间：

　　2022年1月4日，洛阳市迎来2022年的首场场雪。

　　2023年1月14日，洛阳市迎来2023年首场降雪。

　　2024年1月15日晚，洛阳市迎来2024年首场降雪。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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