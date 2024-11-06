2024年河南省十大群众文化活动表彰名单公布 洛阳荣获45个奖项

日前，“新时代 新征程 新风貌”2024年河南省十大群众文化活动工作总结会议召开。会议通报表扬了2024年全省十大群众文化活动中表现突出的作品节目、团体个人、组织单位，我市荣获45个奖项。

日前，“新时代 新征程 新风貌”2024年河南省十大群众文化活动工作总结会议召开。会议通报表扬了2024年全省十大群众文化活动中表现突出的作品节目、团体个人、组织单位，我市荣获45个奖项。