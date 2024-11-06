应享尽享、免申即享！伊滨区又出惠企新举措

日前，“政务+伊滨智慧岛”一站式服务中心成立，同步启动伊滨智慧岛“政策直通车”系列惠企宣讲活动。

日前，“政务+伊滨智慧岛”一站式服务中心成立，同步启动伊滨智慧岛“政策直通车”系列惠企宣讲活动。

据悉，伊滨智慧岛聚焦智能装备制造产业领域，以装备制造数字化、智能化颠覆性融合发展为导向，基于现有装备制造产业基础，着力汇聚创新要素资源，完善产业创新生态，进一步构建智能装备制造新一代产业体系。此次成立的“政务+伊滨智慧岛”一站式服务中心，将联合伊滨区行政服务中心，紧扣伊滨智慧岛政、金、科、产信息共享服务平台的功能定位，围绕科创企业项目落地和企业全生命周期服务，为入驻企业提供更加高效、快速、满意的政策和政务服务。同时，通过优化、融合政务服务端口，提升行政服务效能，以“线上+线下”模式，为企业和创业人才提供相关业务全程指导和支持。

下一步，伊滨智慧岛还将举行“政策直通车”系列惠企宣讲活动，邀请专家围绕纳税信用等级、知识产权保护等企业关心关注的主题，深入开展宣讲，帮助园区内科技创新型企业详细了解各项产业扶持和成长培育政策，助力企业应享尽享、免申即享。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 张晓晨）