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中原美谷：培育“美丽经济”新业态 打造健康产业新品牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 08:31

　　近日，在位于瀍河区的中原美谷产业技术研究院，科研人员正在开展科技创新。

　　中原美谷是省科学院聚焦美丽健康产业，在洛设立的首个科技成果转移转化基地，着力培育“美丽经济”新业态，打造健康产业新品牌。

　　瀍河区借助省科学院科研优势，紧密结合地方产业发展所需，着力构建并打通产业创新全链条，初步形成了包括技术研发、中试生产、企业孵化、总部经济、新型电商在内的全产业生态链。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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