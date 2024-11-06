中原美谷：培育“美丽经济”新业态 打造健康产业新品牌

近日，在位于瀍河区的中原美谷产业技术研究院，科研人员正在开展科技创新。
近日，在位于瀍河区的中原美谷产业技术研究院，科研人员正在开展科技创新。
近日，在位于瀍河区的中原美谷产业技术研究院，科研人员正在开展科技创新。
中原美谷是省科学院聚焦美丽健康产业，在洛设立的首个科技成果转移转化基地，着力培育“美丽经济”新业态，打造健康产业新品牌。
瀍河区借助省科学院科研优势，紧密结合地方产业发展所需，着力构建并打通产业创新全链条，初步形成了包括技术研发、中试生产、企业孵化、总部经济、新型电商在内的全产业生态链。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）
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