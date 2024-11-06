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伊滨智慧岛进入全省智慧岛第一梯队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.24 08:17

　　记者近日从市发展改革委获悉，在日前出炉的2023年度全省智慧岛建设工作成效评价结果中，洛阳伊滨智慧岛获评“年度工作成效明显”，进入全省智慧岛第一梯队，标志着伊滨科技产业新城建设取得阶段性重大成果。

　　标准化推广智慧岛双创载体是我省深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，加快推动国家创新高地建设的重要举措。根据省发展改革委、省财政厅近日联合印发的《关于2023年度智慧岛建设工作成效评价情况的通知》，在全省认定的24个智慧岛中，洛阳伊滨智慧岛等6个智慧岛获评“年度工作成效明显”。

　　伊滨智慧岛位于市城乡一体化示范区，整体布局东至提驾庄街、南至梁村路、西至诸葛大街、北至王府路，总面积约2985亩。2023年10月25日，伊滨智慧岛被列入河南省第二批智慧岛建设名单。

　　市发展改革委相关负责人介绍，根据规划，伊滨智慧岛整体布局为“一轴、两翼、三岛、N节点”，构建“三体”(人才保障联合体、资金支持联合体、创新服务联合体)、“三平台”(政、产、金、服、用、科、才共享服务平台，科、金、产共享撮合平台，先行先试示范平台)建设运营体系，汇聚科技创新资源，打造创新高地和政策洼地，加速创新科技成果就地转化，形成创新引领产业的循环生态体系和创新驱动的内生动力。

　　值得一提的是，位于伊滨智慧岛核心区的龙门实验室，揭牌运营两年多来，聚焦金属材料、化工材料和农机装备等优势细分领域，着力构建新型市场化运行机制，陆续产出一批科技创新标志性成果，在进口替代、新应用场景开发、共性关键核心技术和“卡脖子”问题攻关等领域取得重大突破。

　　作为伊滨科技城产业投资运营服务平台，洛阳国创产业发展有限公司树立伊滨智慧岛“大孵化器”理念，坚持市场化、专业化科技服务职能定位，初步搭建起“3456”全链条全方位运营服务体系和覆盖企业全生命周期的科技金融体系，助力伊滨智慧岛打造一流创新生态小气候。

　　市发展改革委相关负责人表示，将持续抓好智慧岛重大创新平台载体建设，促进创新链与产业链深度融合，有效促进科技成果转移转化高质高效落地，加快形成智慧岛建设的“洛阳样板”，为我市高质量发展注入源源不断的动力和活力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 芦茜 谢磊 孙丹丹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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