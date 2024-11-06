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河南首支知识产权证券化产品正式发行 徐衣显出席发行仪式并在深圳考察工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳  来源: 洛阳网 2024.12.23 21:19

洛阳科创企业用“知产”换“资产”、让“专利”变“红利”
河南首支知识产权证券化产品正式发行
徐衣显出席发行仪式并在深圳考察工作

　　洛阳知识产权证券化实现全省“零突破”！ 23日，“华泰—洛阳国宏产融知识产权资产支持专项计划(专精特新)”在深圳证券交易所上市发行，盘活利用知识产权这一“无形资产”。市长徐衣显出席发行仪式并在深圳考察工作，与深圳市副市长罗晃浩、深交所副总经理李鸣钟等对接交流。

　　此次首度发行的证券产品规模为1.33亿元，票面利率为2.67%，以洛阳市25家科技创新企业的知识产权质押贷款债权作为基础资产，涵盖高端装备制造、新能源、电子信息、节能环保等多个重要领域，将为企业提供从研发到产业化的金融支持，助推知识产权价值加快转化应用，用“知产”换“资产”、让“专利”变“红利”，为洛阳推动科技创新和产业创新深度融合、促进“科技—产业—金融”良性循环提供有力支撑。

　　知识产权连接创新和市场，是科技成果向现实生产力转化的重要桥梁和纽带。在深交所，徐衣显分别与副总经理李鸣钟、科技成果与知识产权交易中心总经理谢文海等座谈交流，向深交所一直以来关心支持洛阳企业上市、债券发行、知识产权证券化等工作表示感谢，介绍了我市知识产权运营服务体系建设、国家知识产权强市建设示范城市等有关情况。大家一致表示，洛阳科创人才密集、创新资源富集、风口企业聚集，知识产权保护任务重、应用范围广、转化需求大。深交所将持续深化与洛阳市全方位合作，对接更多优质投资机构，以提升转移转化效率为重点，探索创新成果运用路径，构建多元投资转化体系，赋能重点产业提质增效、强链聚群，让更多专利技术“转出”新质生产力。

　　深圳市高新投集团开创知识产权证券化“深圳模式”，助力深圳成为全国首个发行知识产权证券化产品规模破百亿城市。徐衣显与集团党委书记、董事长邵钢等举行工作会谈，详细了解产品发行运营等情况，对其有力有效破解中小微科技型企业融资难、融资慢、融资贵等突出问题表示赞赏。他强调，洛阳科技型中小企业数量占全省比重名列前茅，创新能力强、成长速度快、发展潜力大。要学习深圳知识产权证券化先行示范者的成功运行经验，引育专业化人才团队，布局多元化金融业务、挖掘科创企业、风口产业知识产权优质资源，打造金融综合服务“生态圈”，助力洛阳构建现代化产业体系。

　　在深圳期间，徐衣显还到深圳市计量质量检测研究院、南海油脂工业(赤湾)有限公司、蛇口育才教育集团山海学校等处，考察学习市场化改革、检验检测、安全监管等工作。

　　河南省知识产权维权保护中心主任左斌，华泰证券执行委员会委员周继卫，北京中金浩资产评估总经理马新明，洛阳市副市长陈剑锋参加相关活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 李岚 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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