洒脱一回 “候鸟老人”到南方过冬

冬天，北方寒冷，南方温暖。不少北方的老人会选择到南方过冬，他们被称为“候鸟老人”。年逾七旬的市民杨林(化名)就是一位“候鸟老人”，他与老伴儿目前在海南。为何选择到南方过冬？出发前需要准备啥？日前，记者对杨林进行了采访。

冬天，北方寒冷，南方温暖。不少北方的老人会选择到南方过冬，他们被称为“候鸟老人”。年逾七旬的市民杨林(化名)就是一位“候鸟老人”，他与老伴儿目前在海南。为何选择到南方过冬？出发前需要准备啥？日前，记者对杨林进行了采访。

洒脱一回 老两口到南方过冬

13日，在海南省陵水黎族自治县(以下简称陵水)一座公寓式酒店内，已经日上三竿，杨林与老伴儿才起床，推开窗户，温润的海风扑面而来，不远处是一望无际的大海。“当地气温在23℃左右，不冷不热，很舒服。”杨林说。

杨林与老伴儿到南方过冬，是从去年开始的。杨林说，他和老伴儿早就有到南方过冬的打算，一直没有成行，原因是前些年家里事情多，他们抽不开身。

“人上了年纪，活力不如年轻人，到了冬天尤其怕冷。”杨林坦言，虽然他家有暖气，但走到屋外还是冷的。杨林身边的朋友中就有“候鸟老人”，最近几年会到海南过冬。“人家活得洒脱，我也决定洒脱一回，到南方过冬。”杨林说。

“以前我去过三亚、海口旅游，但时间很短。”杨林说，到海南过冬，具体选哪座城市、住在哪里，他拿不准，于是就向有经验的朋友请教。

在朋友推荐下，杨林知道了陵水。杨林说，陵水离三亚比较近，环境不错，物价没有三亚那么高，生活配套设施完善，十分适合旅居、养老。

去年，11月初，杨林在网上预订了一套公寓式酒店；12月初，与老伴儿到达陵水。酒店离海边只有一两百米远，几分钟就能走到。他和老伴儿第一次外出过冬，充满兴奋与好奇，被蓝天白云、椰风海韵所吸引。他们每天以玩乐为主，五指山、热带雨林国家公园等景点转了个遍。杨林和老伴儿在当地住了一个半月，思乡情切，最后回到老家过年。