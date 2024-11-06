十年如一日，94岁老人杨宏保手工剪报120册

“2025年就要到了，我的‘剪报工作室’马上就10年了。”21日，在西工区凯旋路附近一个家属院里，94岁的杨宏保感慨地说，近10年来，他制作的主题剪报册已有120册。

老人养成读报习惯

“2025年就要到了，我的‘剪报工作室’马上就10年了。”21日，在西工区凯旋路附近一个家属院里，94岁的杨宏保感慨地说，近10年来，他制作的主题剪报册已有120册。

杨宏保是我市一名离休干部，离休近30年来，一直坚持读书看报的习惯。“报纸上的文图报道内容丰富，不仅有可欣赏的艺术价值，也彰显了日新月异的社会变化，具有厚重深远的政治思想和社会教育意义。”杨宏保说，自2015年年初，他开始集报、剪报，书房成了他的“剪报工作室”。

《人民日报》《河南日报》《洛阳日报》《洛阳晚报》《老年日报》《书报文摘》……每天收到最新的报纸，杨宏保先细细品读，再从中广泛取材，精选出不同主题的内容，并分门别类存放。同类主题积少成多后，他用一把小刀、一把直尺、一台装订机，对收集的报纸进行剪裁、编排、粘贴，并装订成册。近10年来，杨宏保制作了120册剪报，包含若干文章及1.8万余幅照片，内容涉及经济建设、交通运输、重大节庆、文化教育、洛阳新貌、乡村振兴等方面。