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涧西区青岛路二社区：有一种信任叫“我家钥匙放你家”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.23 08:25
“家门钥匙互管”

　　您会把家门钥匙交给他人保管吗？涧西区长安路办事处青岛路二社区10号南院居民们的答案很一致：会。

　　近日，几位居民围坐在社区10号南院休闲广场的圆桌旁，晒着暖洋洋的太阳，笑着讲述起“家门钥匙和它的主人们”的故事。“简单地说，就是我家钥匙放你家，你家钥匙放他家，他家钥匙放我家。”57岁的职明伟率先总结道。

　　职明伟和94岁的老母亲赵美莲同住，他家钥匙常年放在一位72岁的邻居家里。这位邻居是一个热心人，职明伟外出工作时，对方总会主动上门陪着赵美莲，帮忙做饭、打扫卫生、聊天。“我家换了两次防盗门，每次换门后的第一件事，就是给这位邻居一把钥匙。”职明伟说。

　　自从年过八旬的邻居常师傅搬走后，76岁的陈俊山就一直保管着他家的钥匙。前一阵子，10号南院进行燃气管道施工改造，还要入户更换燃气表，其中就包括常师傅家。“一接到常师傅的电话，我拿着钥匙就去他家开门了。”陈俊山说，从入户到施工结束，自己一直在现场，“常师傅说过，我办事他放心，咱不能辜负了人家这份信任”。

　　72岁的曹惠洁是个“马大哈”，有时候外出扔垃圾，门关上后才想起来忘记带家门钥匙了。“没关系，咱有备用钥匙”，曹惠洁心里想着，扭脸就去了隔壁楼栋的邻居家。“曹姐，又忘带钥匙了吧？”每到这个时候，对方总会笑呵呵地陪她回家开门，再顺手帮她把垃圾掂下楼。“她有一个特点，别看总忘记带自家钥匙，可是保管别人家的钥匙，可是尽心得很呢！”曹惠洁的故事刚讲完，陈俊山笑着说。

　　自家的钥匙愿意主动交到他人手里，这样的信任从何而来？“大家都是住了几十年的老街坊，知根知底，这是互相信任的基础。”青岛路二社区相关负责人说。

　　除了信任，更多的是互帮互助的氛围。曹惠洁说，10号南院有一个传统，只要看到救护车开进小区，手脚利索的人都要下楼搭把手。“院里老年人太多了，不少还是独居，摔倒了、生病了，没人抬担架不是耽误事儿嘛！”她说，这几年，帮忙抬担架的事情发生了几十起，大家帮忙抬担架、收拾东西、通知家属，住院后轮流陪护，个个都是患者的“亲人”。

　　70岁的吕洪建坐在旁边，一直没有多说话，可是大家纷纷表示“必须好好夸夸他”。吕洪建擅长维修，居民们家里灯坏了、马桶坏了，给他打个电话随叫随到；不仅如此，个子高、身体好的吕洪建，帮忙抬担架的任务也参加过好多次。“谁家啥情况，我们都清清楚楚，人家遇到事情不帮忙，那咋能叫好邻居呢！”吕洪建说。

　　“俗话说，远亲不如近邻，10号南院发生的故事就是一个个鲜活的例子。”青岛路二社区相关负责人说，“家门钥匙互管”背后折射出的浓浓邻里情，也是社区打造“微网格”治理的方向。通过发动几位热心居民参与志愿服务，进而带动全体居民积极参与小区管理，让大伙儿的生活更加和谐、融洽和美好。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨岸柳 樊雅琦 张慧 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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