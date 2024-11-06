冠军云集 巅峰对决！“洛阳球王”年终总决赛战幕拉开

12月21日，洛阳市体育中心体育馆人声鼎沸。随着乒乓球国际裁判、大赛裁判长袁文惠一声令下，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛年终总决赛正式拉开战幕。这项跨越近10个月、持续4个赛季的全民乒乓球盛宴，终于迎来巅峰对决：包括12名赛季冠军在内的96名选手参赛，向年终总冠军发起冲击。

12月21日，洛阳市体育中心体育馆人声鼎沸。随着乒乓球国际裁判、大赛裁判长袁文惠一声令下，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛年终总决赛正式拉开战幕。这项跨越近10个月、持续4个赛季的全民乒乓球盛宴，终于迎来巅峰对决：包括12名赛季冠军在内的96名选手参赛，向年终总冠军发起冲击。

2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、各县区教育体育局、洛阳市乒乓球协会、洛阳网承办，各县区乒乓球协会协办，旨在积极推动“国球进社区”走深走实，促进乒乓球运动在洛阳的长足发展，力掀全民健身热潮。

按照大赛规程，今年的“洛阳球王”乒乓球争霸赛分为长青组、青壮组、青少组三个组别，共进行4个赛季争夺。每个赛季各组别前8名晋级年终总决赛。

21日至22日，96名选手将按照各自年龄组别，进行小组赛和淘汰赛两个阶段比赛。其中，21日全天至22日上午，将进行小组赛争夺；22日下午，将进行第二阶段淘汰赛，决出各组别年度总冠军。颁奖盛典计划在22日16:00举行。

今年的年终总决赛，各组别(长青组、青壮组、青少组)将录取前三名颁发奖牌及奖金，其中第一名(年终总冠军)奖金达10000元。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 景耀文）