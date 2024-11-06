“曲艺+反诈”社区“防忽悠”有妙招

昨日，在洛龙区龙门街道龙盛社区党群服务中心3楼，一场别开生面的反电诈宣传文艺演出活动精彩上演，社区近百名干部群众到场观看。(如图)本次活动由洛阳市文联主办，洛阳市曲艺家协会、龙门街道龙盛社区承办。
昨日，在洛龙区龙门街道龙盛社区党群服务中心3楼，一场别开生面的反电诈宣传文艺演出活动精彩上演，社区近百名干部群众到场观看。(如图)本次活动由洛阳市文联主办，洛阳市曲艺家协会、龙门街道龙盛社区承办。
昨日，在洛龙区龙门街道龙盛社区党群服务中心3楼，一场别开生面的反电诈宣传文艺演出活动精彩上演，社区近百名干部群众到场观看。(如图)本次活动由洛阳市文联主办，洛阳市曲艺家协会、龙门街道龙盛社区承办。
活动现场，洛阳市曲艺家协会文艺志愿服务队的多位艺术家联袂登场，奉上了精彩的表演：陈超凡的快板《牡丹颂》引发老洛阳人的自豪感和共鸣，吴炎炎的单口相声《放鞭炮》带领观众重返快乐的童年时光，何志超、张向已的对口相声《反“诈”有我》生动演绎了骗子的种种伎俩……
一个多小时的演出，掌声笑声不绝于耳，群众在欣赏节目的同时，深刻认识到电信诈骗的危害，掌握了一些防范电信诈骗的方法和技巧，增强了自我保护的意识和能力。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 孙耿 朱潇潇 文/图）
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