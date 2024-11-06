19日至20日，由市公安局禁毒支队主办的“学习禁毒知识，防范药物滥用”禁毒宣传主题活动走进洛阳师范学院。

19日至20日，由市公安局禁毒支队主办的“学习禁毒知识，防范药物滥用”禁毒宣传主题活动走进洛阳师范学院。

活动现场，民警通过摆放科普展板、仿真毒品等形式，结合真实案例向学生普及毒品特别是成瘾性物质的危害，以及禁毒知识，引导学生树立“健康人生、绿色无毒”理念，增强防范麻精药品滥用意识，坚决抵制毒品诱惑。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 摄）