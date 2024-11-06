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洛谭说事：“费大厨”们，请来洛阳掘金首发经济

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.21 17:05

　　湘菜品牌“费大厨”开出武汉首店，6年来不断喊话“费大厨”到汉开店的武汉女子文映心，终于吃到了心心念念的美味，并获得终身免费吃招牌菜辣椒炒肉的福利。这场品牌与粉丝之间的友好互动，令人感受到首发经济的迷人魅力。

　　首发经济的最大魅力就是超高人气，新锐产品和品牌的首发、首秀、首展，带来了全新的消费体验，消费者有更多的选择，给生活增添了一份打卡的乐趣，往往会引发消费热潮。“费大厨”在武汉开业当天，门店被围得里三层外三层，众多客人排队取号，翻台达到10轮。越来越多的像“费大厨”这样的外地餐饮品牌进入武汉，开出首店，激活了当地消费。

　　在这场双向奔赴中，品牌看中的是城市的消费力，城市看中的则是品牌的影响力，双方各得所需、相得益彰。这启发我们，洛阳人掘金首发经济，不是非得照搬上海等一线城市的模式，不是非得死盯香奈儿等大牌，而是要走自己的路，不妨发挥自己的特长，从文旅+餐饮上找机会。

　　从淄博凭借烧烤出圈，到麻辣烫带火天水，再到最近走红的卓资熏鸡，近两年美食与城市之间的联系越发紧密。洛阳既是旅游城市，又是诸多地方特色美食神仙打架的集中地，去年春节洛阳旅游火爆，小街天府头一次卖空了；南关小碗牛肉汤因游客多生意火爆，新开的分店从不足100平方米扩到1000平方米，带动了几十人就业，这些证明了洛阳餐饮很有吸引力和竞争力，将首发经济融入新文旅产业链有很大的想象空间。如果将像“费大厨”这样的首店品牌引来几打，既能相互引流，又能引燃消费热力，对品牌和城市来说是双赢。

　　洛阳作为新文旅“顶流”，缺的不是“流量”而是“留量”，曾有东北老太说“来洛阳钱花不出去”，虽是调侃，也折射出“流量”变现仍存在短板。作为一枚吃货，我也希望像文映心那样，喊话“费大厨”们，来洛阳掘金首发经济，想来相关部门也该有这样的格局和眼光，多引进全国、全世界的餐饮首店，撬动新文旅，真正让“网红”变“长红”，让“流量”变“留量”。（洛谭）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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