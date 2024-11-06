社区红娘许素霞促成上千名单身人士牵手、上百对新人组建幸福家庭

促成上千名单身人士牵手、上百对新人组建幸福家庭……近日，提起当社区红娘志愿者3年多的收获，63岁的市民许素霞向记者骄傲地晒出了“成绩单”。

许素霞(右二)在公益相亲活动中(受访者供图)

促成上千名单身人士牵手、上百对新人组建幸福家庭……近日，提起当社区红娘志愿者3年多的收获，63岁的市民许素霞向记者骄傲地晒出了“成绩单”。

赠人玫瑰，手留余香。“看到有情人终成眷属，我也倍感幸福。”许素霞说，当好公益红娘是一项“幸福事业”，她从中收获了健康、开心和友情，助人为乐这条路，她会坚定地走下去。

她自费报网课，社交达人成公益红娘

因性格外向、乐于助人，许素霞被身边人亲切地称为“朝霞姐”。

“朝霞姐，你认识的人多，给俺家孩子介绍个对象吧。”几年前，作为一名社交达人，许素霞没少接到街坊四邻这样的嘱托。一来二去，有人鼓励她当红娘，专门帮人说媒。“我家开过饭店，也办过幼儿园，红娘我还真没干过。”许素霞虽然心里犯嘀咕，却有一副热心肠。为了搞清楚专业红娘需要具备哪些业务知识与能力，她自费3600元报了网课，向业内人士取经。

“妈，看来你是认真的，我们支持你。”看到许素霞一股钻劲儿，儿女纷纷鼓励，且一家人达成共识：主打公益助人，分文不取。

2021年的一天，在洛龙区英才社区的大力支持和推动下，社区首场公益相亲活动开始了。许素霞自备花生、瓜子，还特意叫来上网课时结识的业内人士捧场，效果却不尽如人意。原因在于现场参与者互加微信，乱成一锅粥，想象中的相亲活动变成了一场大型推销会。

开局失利并没有“打倒”许素霞，反而让她越挫越勇。回家后，她对活动进行复盘，找出问题所在，优化服务流程……在她的努力下，英才社区的公益相亲活动越办越好，如今，每周六固定时间举办，已成为社区里的一个“王牌”活动。

管好“大家庭”，把好“幸福门”

上周六下午，在英才社区一小区门口，几名红娘志愿者耐心了解来访者的诉求，指导对方登记相关资料。自今年5月至今，无论风吹日晒，红娘志愿者坚持每周六到户外举办相亲活动，服务更多有需要的人。

“每个进入‘大家庭’的人，都要保证信息真实、可靠。”许素霞所说的“大家庭”，指的是登记册。在她看来，帮人找对象是对方一生幸福的托付，作为红娘必须把好“幸福门”，即确保单身人士的姓名、年龄、学历、工作、婚恋状况等信息真实无误，同时保护好个人隐私。近年来，她的手写登记册按照年龄段等分组登记，上至70岁下至22岁，已登记了18本。

“不管多大年龄，只要是单身人士且真心想脱单，我们在了解对方的诉求后，会根据红娘的丰富经验在‘大家庭’里进行精准匹配，并逐一推荐，直到那个对的人出现。”许素霞说，如果互推后，男女双方认为情况合适，将由红娘志愿者及家属陪同，安排第一次见面。

“见面相当于第二次把关。个人信息终归是一堆文字，和真人交谈可以多角度了解对方的智商、情商、性格等实际情况。”许素霞说，如果双方牵手成功，红娘还会跟踪回访，两个人相处如何？双方什么态度？遇到哪些问题需要帮忙协调？细致入微的服务背后，是红娘志愿者不辞辛劳地付出。

在许素霞的影响下，辖区一些热心人士也加入了红娘志愿者服务队，目前团队核心成员有4名，加上根据时间动态参与的志愿者，一共有20多个人。

“一般周六举办公益相亲活动，周日整理资料，每周一至周五，则为匹配成功有见面意愿的人合理安排见面时间。”红娘志愿者福幸芝说，尽管做公益并不轻松，但她结识了一群志同道合的朋友，也收获了快乐和成就感，每当有新人喜结连理，她感觉喜糖比蜜还甜。

助力青年脱单，兼顾开导父母

“孩子对恋爱、结婚不积极，也侧面反映出父母的问题。”许素霞说，当红娘志愿者的3年多，她发现很多时候是父母来登记，帮子女找对象的。接触了形形色色的人，她在内心也逐渐形成了一份“婚恋观察报告”。

在许素霞看来，如今的年轻人更注重个人感受了。一方面，部分年轻人或工作繁忙，或社交圈小，或注重生活品质感到经济压力大，希望能生活得更轻松，产生了“躺平式”心态。另一方面，一些年轻人从小在家人的宠爱中长大，缺乏独立生活能力和吃苦耐劳的精神，对于结婚、生子等人生大事可能带来的系列新变化，没有做好心理准备。

“此时，一些父母看着孩子大龄未婚，就急得像热锅上的蚂蚁，可慌乱之中容易帮倒忙。”许素霞举例说，有的父母逢人就托对方给自家孩子介绍对象，尚未摸清楚情况就催促双方见面，个别年轻人甚至在父母的安排下，一年要见一二十个相亲对象。这种“快餐式”社交无形中给年轻人带来了压力，甚至打击了年轻人的自信心。父母往往忽视了子女的个人感受，单方面的积极，注定是“剃头挑子一头热”，还可能因此与孩子关系闹僵。许素霞建议，父母应和子女通过深聊，了解其真实需求和难处，从而用心挑选、精准助力，才会有所收获。

渐渐地，红娘志愿者们不仅担负为单身人士婚配的职责，也为父母进行适当的心理疏导，以延伸服务来提升家庭整体幸福指数。在老有所为中老有所乐，这群热心人干劲儿十足。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）