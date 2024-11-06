今日冬至 别忘吃饺子

今年冬至的交节时间，出现在今日17时20分34秒，这是中国科学院南京紫金山天文台提供的数据。今年冬至时间来临之早，为128年来之冠。上一次比今年更早的冬至，出现在1896年，冬至时间是12月21日15时29分25秒。

今年冬至的交节时间，出现在今日17时20分34秒，这是中国科学院南京紫金山天文台提供的数据。今年冬至时间来临之早，为128年来之冠。上一次比今年更早的冬至，出现在1896年，冬至时间是12月21日15时29分25秒。

各地冬至食俗多寄托团圆和美之意。北方地区自汉代起，就有冬至吃饺子、馄饨的习俗。南方地区有冬至祭祖、宴饮的习俗，要食用汤圆、年糕等特色美食。

市气象台据最新的气象资料分析，22日至23日，受冷空气扩散和低槽影响有弱雨雪过程，后期多短波槽活动，我市以多云天气为主。

最近几天天气预报：

今日：晴天到多云，西北风3级，气温-4℃～5℃。

明日：多云转阴天，夜里偏南部分地区有零星小雨雪，气温-4℃～4℃。

23日(周一)：阴天转多云，气温-2℃～4℃。

24日(周二)：多云间阴天，气温-3℃～6℃。

25日(周三)：多云到晴天，气温1℃～9℃。

26日(周四)：多云间阴天，气温-1℃～7℃。

27日(周五)：晴天间多云，偏西风4级左右，气温0℃～6℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）