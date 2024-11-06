种植鲜切菊花 发展“花样经济”

近日，走进偃师区山化镇寺沟村的鲜切菊花种植基地，几名村民正在花海中穿梭忙碌，采摘、挑选、分类、装筐，丰收的喜悦洋溢在田间地头。

近日，走进偃师区山化镇寺沟村的鲜切菊花种植基地，几名村民正在花海中穿梭忙碌，采摘、挑选、分类、装筐，丰收的喜悦洋溢在田间地头。

“菊花这几天就能摘完了，今年行情不错，算下来每亩效益将近3万元。”孟宏波是寺沟村鲜切菊花的种植大户，也是眼前这片花海的主人，他笑盈盈地说起自己的“生意经”。

2007年，孟宏波与鲜切菊花结缘，但因对种植前景和种植技术“心里没底”，最初他只种了两亩地。一季一季采下来，一年一年种下来，老孟的种花经验越来越丰富，钱袋子越来越鼓，底气也越来越足，鲜切菊花的种植面积快速地增长了10倍。

据悉，菊花属于“短平快”种植产业，生长周期较短，收益比较快，从种到采只需要半年的时间，每年能种两茬。

寺沟村相关负责人介绍，目前，寺沟村共有包括孟宏波在内的8户农户从事鲜切菊花种植，种植总面积80多亩，每年可采收超400万枝鲜切菊花，主要销往北京、上海、广州、重庆、西安、成都等城市，每年可带动群众增收240多万元。菊花从种植到管护再到采摘，其间用工需求大，为周边群众提供了不少就近就业的机会，让村民们在家门口有活干、有钱赚。

近年来，为调整优化产业结构，带动群众增收致富，寺沟村立足自身资源优势以花为媒，以“农业增效、农民增收”为目标，探索发展“支部+基地+农户”的经营发展模式，大力发展“花样经济”，以花卉“颜值”催生经济“产值”。

下一步，寺沟村将以标准化、绿色化、规模化、品牌化为发展方向，扩大菊花种植规模，拉长产业链，提高附加值，辐射带动周边群众增收致富，推动全村产业向好向优发展，助力农业增效、农民增收，为乡村振兴持续注入“美丽动能”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 牛朝霞）