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全国林果智能装备产教融合共同体在洛成立

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.21 08:09

　　昨日，由河南林业职业学院等单位发起的全国林果智能装备产教融合共同体在洛成立。来自全国相关行业领域的高校、企业代表齐聚洛阳，共同探讨行业发展新动向、新路径。

　　全国林果智能装备产教融合共同体是由河南林业职业学院、广西民族大学、河南农先锋科技股份有限公司3家单位牵头，联合国内开设有林果及智能装备制造类专业的相关院校与科研机构、上下游企业、行业组织等40家单位，共同组建的产教研平台。此次成立共同体，是深化现代职业教育体系建设改革的有力尝试，更是落实“职普融通、产教融合、科教融汇”的重要举措。下一步，共同体将聚焦区域及全国林果经济发展重点和职教发展难点，充分发挥政行企校资源整合纽带作用，坚持集聚资源、共建共享、内涵发展，有效拓展人才培养生态圈，共同探索产教融合的人才培养发展路径，谋划开展产教融合创新项目，培养一批适应型、专业型、多面型的技术技能人才，切实服务好区域经济发展。

　　省教育厅二级巡视员杨学勇、副市长任丽君等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王宏生）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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