引客入栾出实招 七城联动开新局

继西安、太原、石家庄、济南、南京、合肥6地市推介活动成功举办后，12月20日，“老君山下游栾川”旅游营销城市推介行活动第七站在湖北省武汉市隆重举办。西安到武汉，七城联动、倾情推介、回访答谢，由此也标志着本次“老君山下游栾川”旅游营销城市推介行活动圆满收官。

本次城市推介行活动通过旅游产品推介、主题线路发布、授牌奖励答谢等形式，集中整合展示了栾川旅游景区、住宿餐饮、特色农产、娱乐消费等多元旅游资源。推介活动的成功举办，不仅向河南周边7省及京津、宁夏区域旅行商呈现栾川各具特色、亮点纷呈的旅游资源，也进一步扩大了栾川旅游在旅行社渠道的品牌认知度和市场影响力。

旅游产品推介

主题线路发布

授牌奖励答谢

活动中，栾川县文广旅局与各区域重点旅行社签订了战略合作意向书，并与旅行社代表进行了深入座谈交流，传递了与企业开展深入合作的美好愿景，并针对团队游客推出了定制化旅游服务。与会旅行社负责人纷纷表示，栾川旅游资源丰富，多年来双方合作顺畅，期待与栾川旅游进一步深化巩固合作关系，在市场培育、线路升级、产品推广等方面展开全方位、深层次的互动，携手叫响栾川旅游度假目的地品牌。

签约战略合作意向书

与核心旅行社座谈交流

本次“老君山下游栾川”旅游营销城市推介行活动以七城为锚点，覆盖周边省份50余个地市，搭建了栾川旅游企业与客源地旅行社合作的崭新平台，为栾川旅游产业的繁荣发展注入了新的活力。下一步，栾川文旅将继续资源整合、优化产品供给、提升服务水平，强化与旅行商的合作联动，加大对目标市场的深度营销与品牌推广力度，让更多的游客了解栾川、认识栾川、走进栾川，让“休闲到栾川·享受慢生活”旅游目的地品牌深入人心。