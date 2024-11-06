《2024热门旅游目的地（非省会）城市TOP20》榜单发布 洛阳榜上有名

日前，旅榜全国文旅生态大会在杭州举行，会上发布了《2024热门旅游目的地(非省会)城市TOP20》榜单，洛阳榜上有名。

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日前，旅榜全国文旅生态大会在杭州举行，会上发布了《2024热门旅游目的地(非省会)城市TOP20》榜单，洛阳榜上有名。

《2024热门旅游目的地(非省会)城市TOP20》榜单由旅榜文旅研究院联合各地文旅部门、旅游协会、文旅企业共同发起，得到了近十万家文旅企业的关注和积极参与。该榜单通过目的地热度、行业影响力、从业者喜爱度、旅游企业认可度等多维度综合分析，每个一维度都有更具体的细分指标，专业性较强。上榜的20个城市分别是洛阳、张家界、阿勒泰、敦煌、威海、黄山、丽江、苏州、南阳、泉州、恩施、桂林、宁德、嘉兴、临汾、阿坝、白山、黔南州、景德镇、珠海。

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今年以来，洛阳深刻把握新文旅产业“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的鲜明特征，大力培育发展文旅新质生产力，积极打造“沉浸演艺”“剧本娱乐”“研学旅行”“汉服体验”“电竞数娱”“高端民宿”等沉浸式文旅新业态，充分利用移动端、交互式等新传播方式，推动传统文化的时尚表达、厚重文化的现代转化，文化旅游频频“出圈”，文旅市场持续火热。

下一步，洛阳将持续丰富沉浸式文旅消费新场景、新业态、新产品，壮大新文旅产业集群，积极创新引流方式，更好地把洛阳厚重文化底蕴与现代消费需求相结合，把传统元素与时代气息有机融合，加快发展城市旅游，更好满足游客特色化、多层次旅游需求，加快打造全国沉浸式文旅目的地。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）