27日开始！洛龙区部分路口将恢复、启用交通技术监控设备

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛阳市公安局交警支队六大队在新伊大街及开元大道恢复、启用交通技术监控设备，用于查处不按规定停车等交通违法行为。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛阳市公安局交警支队六大队在新伊大街及开元大道恢复、启用交通技术监控设备，用于查处不按规定停车等交通违法行为。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，洛阳市公安局交警支队六大队在新伊大街及开元大道恢复、启用交通技术监控设备，用于查处不按规定停车等交通违法行为。详情如下： 关于洛龙区部分路口恢复、启用交通技术监控设备的公示 为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交警支队六大队在新伊大街及开元大道恢复、启用交通技术监控设备，用于查处不按规定停车等交通违法行为，公示日期为：2024年12月20日至2024年12月26日，2024年12月27日起开始启用。现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。 特此公示 洛阳市公安局交警支队六大队 2024年12月19日 附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为 ⑥