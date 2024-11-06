以数字化转型为引领 推动光电产业链高质量发展

日前，全省制造业数字化转型城市行活动(洛阳站)暨光电产业链数字化转型现场会在我市举行。

日前，全省制造业数字化转型城市行活动(洛阳站)暨光电产业链数字化转型现场会在我市举行。

此次活动由省工信厅、洛阳市人民政府主办，集结了全省光电产业链链主企业、重点企业，数字化服务商及各市工信主管部门负责人百余人，旨在探讨交流光电产业数字化转型新趋势、新挑战和新机遇，推动先进经验和典型模式复制推广，为全省光电产业链实现高质量发展贡献智慧和力量。中航光电科技股份有限公司、洛阳沃客网络科技有限公司等洛阳企业现场作了成果展示或推介。

近年来，我市坚持以数字化转型为引领，全面开展“一转带三化”赋能行动，推动光电行业从“传统制造”向“先进智造”转型升级，构建了具有洛阳特色和优势的现代光电产业体系。全市成功培育中航光电、顶扬光电、微米光电等一大批优秀光电企业，产业链规模突破500亿元，居全省首位。

下一步，我市将继续聚焦光电产业链等重点产业链，以重点行业规模以上制造业企业实现智能应用场景全覆盖为目标，持续开展制造业企业数字化转型诊断服务，着力打造智能工厂(车间)、“数字领航”等数字化转型标杆，不断提升产业链数字化水平，为加快建设现代产业体系持续贡献“洛阳力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 郭影)

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“一转带三化”，即通过数字化转型带动制造业高端化、智能化、绿色化发展，是推进新型工业化、发展新质生产力的必然要求。(陈曦 整理)