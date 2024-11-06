高水平建设国家级实验区 开创校家社协同育人新局面

昨日，我市召开全国学校家庭社会协同育人实验区建设工作推进会。

昨日，我市召开全国学校家庭社会协同育人实验区建设工作推进会。

今年2月，教育部公布全国校家社协同育人实验区名单，我市是全省唯一入选的地级市。与会人员首先到洛二高、东升二中、东方一小、东方二中等考察校家社协同育人成果。在随后召开的推进会上，涧西区、伊川县等介绍了经验做法，市教育局等对做好下一步工作进行了具体部署。

会议指出，推进校家社协同育人是建设教育强国的重要要求，是洛阳基础教育扩优提质的现实需要。要坚持学校主导，强化学校教育主阵地作用，引导家庭树立正确的教育理念，促进学校家庭协同教育。要坚持家庭主体，整合社会资源，定期组织活动和培训，认真落实家访制度，不断健全家庭教育指导公共服务体系。要坚持社会参与，加强社会教育资源供给，统筹发挥好社区、教育基地、公益性教育机构作用，推动社会育人资源利用更加有效。要加强组织领导，增加经费投入，强化督导评估，不断开创校家社协同育人工作新局面。

副市长任丽君参加会议并对做好下一步工作提出要求。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)