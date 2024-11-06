加快提质升级 加强宣传推介 打造“洛阳味道” 提高生活品质

昨日，市人大常委会主任李保国带领省驻洛新闻单位、市属新闻媒体有关负责同志等前往嵩县，深入调研“洛阳味道”创新打造工作成效。

昨日，市人大常委会主任李保国带领省驻洛新闻单位、市属新闻媒体有关负责同志等前往嵩县，深入调研“洛阳味道”创新打造工作成效。

在陆浑旅游度假村等地，李保国与当地餐饮行业有关负责人面对面，详细了解“全鱼宴”食材选取、制作工序及创新提升等情况，结合洛阳饮食文化、地域特色、发展方向等，提出针对性意见建议。

李保国指出，“洛阳味道”承载着广大市民游客对高品质生活的期待，是助推我市新文旅融合发展的重要力量，也是改变提升群众思维观念的重要载体。要坚持守正创新、融合发展，认真学习借鉴外地市先进经验做法，充分结合洛阳本土特色优势，汲取各地厨艺精华，创新打造“洛阳味道”，切实满足群众高品质生活需求。要加快思维理念转变提升，聚焦“洛阳味道”提质升级，带动行业领域、市民群众主动思考、大胆创新，在精细化上再下功夫，细化优化规范菜品制作标准，从食材选取、烹饪调味、器皿选取等环节着眼，深入研究最佳搭配，呈现色香味俱全的“洛阳味道”精品。要走好差异化、品牌化路线，坚持就地取材，打造独具洛阳特色的菜品菜系，加大宣传推介力度，吸引更多市民游客探索洛阳美食美景，让他们玩在洛阳、吃在洛阳、爱上洛阳，进一步助力洛阳文旅产业高质量发展。

大家表示，将通过多元化传播视角，讲好“洛阳味道”背后的文化内涵、重要意义和助推经济社会高质量发展密码，共同推动菜品菜系创新提升，助力“洛阳味道”声名远扬。

市人大常委会副主任徐新参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)