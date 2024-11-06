洛阳市巡游网约出租车行业工会联合会成立

19日，洛阳市巡游网约出租车行业工会联合会第一届会员代表大会第一次全体会议召开，标志着我市巡游网约出租车行业工会联合会正式成立。 19日，洛阳市巡游网约出租车行业工会联合会第一届会员代表大会第一次全体会议召开，标志着我市巡游网约出租车行业工会联合会正式成立。 会议审议并通过《洛阳市巡游网约出租车行业工会联合会章程》，选举产生市巡游网约出租车行业工会联合会第一届委员会、经费审查委员会。 出租车是城市综合交通运输体系的组成部分，是公共交通的补充。当前，巡游出租车和网约车正在进行一体化融合发展。洛阳市巡游网约出租车行业工会联合会的成立，为工会组织关心关爱服务广大出租车司机搭建了重要平台，有利于进一步密切政府与司机、企业与司机之间的联系，推动行业健康发展。 洛阳市巡游网约出租车行业工会联合会将竭诚服务好职工群众，积极组织从业人员开展行业技能竞赛、技术创新、岗位练兵等群众性技术创新活动，不断提升其服务水平和业务技能，增强行业凝聚力。 (洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)