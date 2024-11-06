洛阳市政协常委代表座谈会召开

昨日，市政协主席孙延文主持召开市政协常委代表座谈会，加强沟通交流，听取意见建议，广泛凝聚共识。

昨日，市政协主席孙延文主持召开市政协常委代表座谈会，加强沟通交流，听取意见建议，广泛凝聚共识。

会上，市政协常委充分交流了一年来履职情况，并结合自身所在领域和工作实际，聚焦委员履职能力提升、“委员会客厅”建设、营商环境优化、青年友好型城市建设、文旅产业发展、乡村全面振兴等提出意见建议。孙延文认真听取发言，针对大家关心的问题一一予以回应，就共同关注的议题深入讨论，现场气氛热烈。

孙延文指出，要深入学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，科学把握人民政协的性质、地位和主要职能，坚定践行全过程人民民主，把党对政协工作的部署要求落到实处。要加强专门协商机构建设，聚焦市委市政府中心工作高质量建言资政，强化说得对、说得准、说得好履职理念，补短板、强弱项，着力提升履职能力水平，更好担负起新时代人民政协的使命任务。要广泛凝聚共识，依托“洛事好商量”“委员会客厅”等平台，推动政协委员深入联系服务界别群众，察民情、聚民智、解民忧，变群众“愿望清单”为政协“履职清单”，广泛凝聚人心和力量。要更好发挥委员主体作用，始终牢记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求，知责于心、担责于身、履责于行，深入调查研究，努力提出具有战略性、前瞻性的意见建议，用实际行动彰显政协委员的责任与担当。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)