“1+3”高品质古都文化体验区重点项目观摩暨工作专班第一次工作会议举行

昨日，我市举行“1+3”高品质古都文化体验区重点项目观摩暨工作专班第一次工作会议，在实地观摩的基础上，围绕推动“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设进行再部署，加快推动文旅文创成支柱。

昨日，我市举行“1+3”高品质古都文化体验区重点项目观摩暨工作专班第一次工作会议，在实地观摩的基础上，围绕推动“1+3”高品质古都文化体验区重点项目建设进行再部署，加快推动文旅文创成支柱。

市委副书记、政法委书记张玉杰主持会议并讲话，市领导徐超文、安颖芳、任丽君、余杰等参加会议。

与会人员先后走进龙门古街二期、教坊街、道尊街片区、“一横三纵”城市肌理保护提升项目、河南府文庙片区、九洲池二期项目等地，实地观摩项目建设成效。

在随后召开的会议上，老城区、洛龙区、瀍河区、市文旅集团及各工作专班工作组相关负责人汇报工作开展情况，专家顾问就下一步工作提出意见建议。

张玉杰指出，高质量推进“1+3”高品质古都文化体验区建设是提升洛阳古都辨识度、持续拉动新文旅消费的重要抓手。各级各有关部门要提升站位、务实重干，迅速掀起项目建设高潮，扎实推动“1+3”高品质古都文化体验区建设取得更大成效。要增强危机意识、责任意识、精品意识，依托洛阳深厚文旅资源，主动谋划、加压奋进，争分夺秒推进重大项目，持续不断营造新文旅场景，精心打造一批经得起历史检验的精品文旅项目。要聚焦项目建设，明确时间节点，紧盯明年春节、明年牡丹文化节、明年6月底和明年9月底四个时间节点，严格按照时间节点和规划组织实施项目，强化实地调研、日常督导，严把项目建设质量关，做好土地、资金、文物勘探、生态环境等要素保障，确保重点项目按时间节点如期竣工、发挥效益。要压实工作责任，工作专班领导按片区划分对重点项目实施分包，属地政府深入研究、比学赶超，各平台公司担起主责主业、全力推进，专班工作组各司其职、各负其责，强化督导考核，协力推动重点项目加快建设、尽快落地见效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹)