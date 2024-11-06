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依法保护 加强监督 共绘洛阳母亲河保护新图景
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.19 08:37

　　昨日，市人大常委会主任李保国到宜阳县、洛宁县多地调研洛河保护和人大代表工作站运行情况。

　　李保国首先到洛河宜阳段洛河大桥及某化工厂附近，沿着河堤溯源而上，仔细察看洛河水质及水生态环境情况，随后来到洛宁县故县镇，详细了解故县水库水量、水质监测、尾矿库处理、周边环境整治等情况，并就水源地保护管理、饮用水供给等与水库负责人进行深入交流。李保国还到宜阳县张坞镇了解人大代表工作站接待群众情况。

　　李保国指出，加强伊洛河保护是贯彻落实黄河保护法、推动伊洛河水环境改善的现实需要。《洛阳市伊洛河保护条例》(下称《条例》)已经省人大常委会审查批准，将于2025年1月1日起施行。各级各部门要提升政治站位，深刻认识伊洛河保护的重要性，增强贯彻执行《条例》的责任感和使命感，切实做好伊洛河保护工作。要严格依法保护，充分发挥河长制等制度优势，加大对《条例》的贯彻执行力度，压实主体责任，强化工作配合，做到有法必依、执法必严、违法必究，切实把伊洛河水污染防治好、水生态环境建设好，共同绘就“城在绿中、水在城中、人在景中”的洛阳母亲河保护新图景。要加强监督检查，将《条例》贯彻落实情况纳入各级人大监督计划，综合采取暗访监督、执法检查、人大代表与国家机关负责人“面对面”活动等方式，持续提升监督实效，形成依法保护伊洛河的强大合力，以法治力量为“生态宜居洛阳”增魅力、添活力，为我市持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战作出人大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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