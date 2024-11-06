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妇“唱”夫“奏”，他们把戏送到群众家门口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.19 08:29

袁迎利、姬爱珍到村里演出(受访者供图)

　　袁迎利、姬爱珍二人是一对夫妻，也是唱戏的好搭档。老两口儿热衷公益事业，经常参加戏曲演出。二人分工明确，姬爱珍负责唱，袁迎利负责奏乐，配合得十分默契。他们妇“唱”夫“奏”，将戏曲送到田间地头、农家小院，丰富了基层群众的文化生活，也丰富了他们的精神世界。

　　教村民唱戏，他们吃住在村里

　　“眼里要有光”“保持丁字步站姿”……近日，在汝阳县内埠镇大安村一间教室里，袁迎利、姬爱珍夫妇在教学员唱戏，姬爱珍的嗓子有些沙哑。20多名学员多是附近村的村民，以中老年人居多，大家学了一个半月，从基本功到唱腔，在袁迎利、姬爱珍夫妇的指导下已经有模有样。

　　他们为何到村里教戏？汝阳县文化馆开展“你点我就来”公益活动，鼓励戏曲志愿者下乡，教农民唱戏。作为文化馆的志愿者，姬爱珍与老伴儿来到了大安村，他们吃住在村里，每天上6个小时的课。姬爱珍说，希望能培养出几个苗子，今后学员就可以在本村演出了。

　　姬爱珍今年63岁，老伴儿袁迎利65岁，老两口儿无论到哪儿唱戏，都是妇“唱”夫“奏”。“能成为剧团演员，登台唱戏，是很多人的梦想，幸运的是我小时候考进了剧团。”姬爱珍说。

　　姬爱珍回忆，学戏是真苦，为了练好基本功，她每天压腿、拉筋，还要舞枪弄棒，她的双腿练肿了，双手磨出了泡。当年，她一度产生放弃学戏的念头，好在咬牙坚持了下来。学成以后，她跟着剧团到处演出，不仅增长了见识，还认识了现在的老伴儿。“当年他在剧团负责奏乐，我们就走到了一起。”姬爱珍说。

　　热爱戏曲，他们积极参与公益演出

　　因家庭原因，姬爱珍与袁迎利后来离开了剧团，不过，他们未放弃对戏曲的热爱。

　　他们在汝阳县颇有名气，不少家庭有小孩过生日、老人过寿等喜庆事，会邀请他们唱戏助兴。姬爱珍笑着说，每到春节，单位也会举办晚会，她当仁不让是主角，精心编排戏曲、舞蹈等精彩节目。

　　姬爱珍、袁迎利注重培养两个女儿的艺术才能，其中二女儿会拉二胡，还到北京参加比赛获了奖。不少家长听说以后，把自家孩子送来，请姬爱珍和袁迎利教唱戏、演奏乐器。

　　“有个姑娘小时候跟我学戏，后来获得过梨园春擂主，还摘得过中国少儿戏曲小梅花奖。”姬爱珍说，她还教过一个高三的姑娘学戏，姑娘高考时以艺术生的身份考上大学，目前在郑州一所学校教学，她们至今保持联系。

　　姬爱珍与老伴儿退休以后没有闲着，将大部分精力和时间投入公益事业中。“汝阳县老干部大学邀请我们去当老师，指导戏曲爱好者学戏。”姬爱珍说，她与老伴儿还是汝阳县文化馆的戏曲志愿者，经常带领学员到基层参加公益演出。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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