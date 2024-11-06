2024年全国妇女广场舞（健身操舞）大赛总决赛举行 洛阳舞者彰显神都风采

近日，记者从市体育总会获悉，在不久前举行的2024年全国妇女广场舞(健身操舞)大赛总决赛上，代表河南参赛的洛阳选手发挥出色，荣获多项荣誉，彰显神都洛阳风采。

比赛现场

近日，记者从市体育总会获悉，在不久前举行的2024年全国妇女广场舞(健身操舞)大赛总决赛上，代表河南参赛的洛阳选手发挥出色，荣获多项荣誉，彰显神都洛阳风采。

本次大赛在安徽省阜阳理工学院体育馆举行，由国家体育总局、中华全国妇女联合会主办，主题为“舞动巾帼风采，享受健康生活”，来自全国的54支代表队千余名选手参赛。

河南省体育局在全省范围内用数月时间层层选拔，最终决定由洛阳市代表队排练的《盛世神都》《纳西欢歌》两支广场舞代表河南省参加本次大赛。

《盛世神都》的舞台服装以鲜艳的橘色为主，充满动感和青春气息。除了花瓣头饰，舞者的服装中央还有金色装饰珠组成的牡丹花图案，体现了“洛阳牡丹甲天下”这一文化内涵。在舞曲的创作和动作编排方面，主创团队更是独具匠心，将洛阳八大景及洛阳牡丹等文化符号融入其中。伴着优美的歌声，12名舞者或疾或徐，翩翩起舞，如一幅浓墨重彩的立体画卷，将神都洛阳的风采呈现给世人，也向全国展现了洛阳女性自由、乐观、自信的品质。

“在《盛世神都》最后，我们精心设计了舞蹈语言：古今辉映的洛阳城向海内外游客敞开怀抱，欢迎大家来洛做客。”洛阳市体育舞蹈运动协会副会长兼健身操舞专业委员会主任陈莉说，洛阳选手的另一支参赛舞蹈《纳西欢歌》则充分融入了纳西文化特色，同时巧妙地让运动舞蹈技巧与汉古乐文化相互交融，展示了较高的专业技术水平和艺术感染力。

经过激烈角逐，代表河南参赛的12名选手以精湛的技艺和昂扬的精神，获得常青组小集体健身操类规定项目一等奖、常青组大集体健身操类自选项目三等奖、常青组小集体团体第六名。

作为国家级赛事，本次比赛点燃了全国各地女性同胞对广场舞健身操舞的热情，标志着广场舞健身操舞正在经历从“广”到“精、尖、优”的华丽转身，将带动洛阳市群众体育运动蓬勃发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 屈振清 涂晓洛 文/图)