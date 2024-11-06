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杜甫：远在剑南思洛阳（古人过冬那些事儿）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.12.19 08:13

　　后天冬至。

　　冬至不仅是重要的节气，也是重要的节日，民间有说法称“冬至大如年”。对如今的洛阳人来说，冬至意味着吃饺子，团圆，迎来数九寒天。对于唐代洛阳老乡杜甫来说，冬至意味着想家，想家，想家！

　　想家：远在剑南思洛阳

　　安史之乱后，杜甫南下避难，从公元759年冬抵达成都，到公元768年春离开夔州(今重庆奉节)，在四川漂泊约9年。

　　在成都草堂，他曾度过一段安稳日子，后因剑南兵马使徐知道在成都发动叛乱，他只好到梓州、阆州(即阆中)一带漂泊，直到公元764年春，才又回到成都。

　　公元763年春天，听说官军平定安史之乱，收复河南、河北，杜甫欣喜若狂，写下“生平第一首快诗”《闻官军收河南河北》，并在诗末自注：“余田园在东京。”

　　杜甫恨不得马上动身，“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”，家在东京洛阳，杜甫想回家！

　　当时因故未能成行，次年，杜甫在成都度过又一个冬至，写下《至后》一诗，开头两句便是：“冬至至后日初长，远在剑南思洛阳。”此时的杜甫衰老多病，思归心切，“愁极本凭诗遣兴，诗成吟咏转凄凉”。

　　举杯：冬至阳生春又来

　　公元765年初夏，杜甫携家人离开成都，欲从水路返回故乡。在外漂泊多年，杜甫患上风疾及消渴之症等，当年秋天，行至云安，他旧疾发作，只好弃舟登岸，暂作调养。

　　云安是夔州属县，杜甫在此卧病数月，次年春天顺江而下，来到夔州，再次因病滞留。在夔州都督柏茂琳等人的帮助下，他得到一份代管公田的差事，可领月俸；一家人又租了果园、农田，在此度过了一段难得的安稳时光。

　　在夔州期间，杜甫写过两首冬至诗，一首题为《冬至》，感慨“年年至日长为客，忽忽穷愁泥杀人”，冬至本应回家团圆，杜甫却年年到冬至这天，都在他乡作客，饱受穷困与愁苦的折磨。

　　另一首题为《小至》，诗曰：“天时人事日相催，冬至阳生春又来。刺绣五纹添弱线，吹葭六琯动飞(一作浮)灰。岸容待腊将舒柳，山意冲寒欲放梅。云物不殊乡国异，教儿且覆掌中杯。”

　　这首诗引起历代诗评家的关注，从唐、宋到明、清，许多人争论“小至”到底是哪一天：一说是冬至前一天；一说是冬至后一天；一说小至即冬至，甚至有人认为是后人抄错了，把冬抄成了小。对咱来说，还是正文有看头。

　　吃了冬至饭，一天长一线

　　杜甫的三首冬至诗，《至后》思乡情浓，《冬至》愁绪深重，唯有《小至》诗风相对祥和，节俗描写细致生动。

　　英国诗人雪莱在《西风颂》中写道：“冬天来了，春天还会远吗？”数九寒天的到来，反而预示着春的希望，杜甫直接用陈述句表达：“冬至阳生春又来。”

　　何谓冬至？古籍记载：“日南至，日短之至，日影长至，故曰冬至。”至，意思为极。冬至这天，太阳直射南回归线，位于北半球的中国白天最短，阳光照射物体投下的影子最长。

　　物极必反，从这天起，夜晚一天天变短，白昼一日日加长，古人认为天地之间有阴阳二气，冬至便是阴阳消长的微妙节点：阴气由盛而衰，阳气开始回升。

　　接着，杜甫用了两个典故，一句道“刺绣五纹添弱线”，何谓添线？

　　古人会在冬至这天测量日影长度，《荆楚岁时记》载：“冬至日，量日影。……晋魏间，宫中以红线量日影，冬至后，日影添长一线。”

　　又据《唐杂录》云：“宫中以女功揆日之长短，冬至后，日晷渐长，比常日增一线之功。”想想看，那时洛阳宫中的女子日日刺绣忙，冬至过后，白昼渐长，她们每天多绣一线，因此“添线”又表示冬至后白昼渐长。

　　俗语说：“吃了冬至饭，一天长一线。”一天长一线，就是这么来的。

　　葭灰飞动，回家吃饺子咯

　　“吹葭六琯动飞灰”中包含第二个典故。六琯亦作六管，指用玉制成的确定音律的律管，共十二支，阴、阳各六。杜甫这句诗说的是古人预测节气的方法：葭灰占律。

　　据《后汉书》等介绍“候气之法”，即选在密闭的室内，按方位排列十二个木案，依次放置十二律的律管，长短不一的律管对应一年中的十二个月，管内放有葭灰(即芦苇膜烧成的灰)，当每个月相对应的节气到来之时，地气上升，律管中的葭灰就会随之飞出。冬至时节，阳气升腾，对应至阳之律——黄钟。

　　接下来的诗文就容易理解了，杜甫看水岸，望山峦，感到天气渐暖，春天将近，自己虽身处异乡，但眼前景物与故乡没什么不同，想家呀，那就饮尽杯中酒，权当回家过节了！

　　心疼杜甫之余，庆幸如今即便冬至不能回家，视频聊天也能见到亲人；能回家就更好啦，一起吃热气腾腾的饺子，一起喝碗饺子汤！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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