冷空气接连来袭 洛阳最低气温降至-3℃

近期冷空气仿佛打开了“绿色通道”，频繁影响我国，各地气温屡创新低。19日至21日，新一股较强冷空气将影响我国中东部地区，冷高压中心深入江南地区，我国多地气温将再创新低。

近期冷空气仿佛打开了“绿色通道”，频繁影响我国，各地气温屡创新低。19日至21日，新一股较强冷空气将影响我国中东部地区，冷高压中心深入江南地区，我国多地气温将再创新低。 近期冷空气仿佛打开了“绿色通道”，频繁影响我国，各地气温屡创新低。19日至21日，新一股较强冷空气将影响我国中东部地区，冷高压中心深入江南地区，我国多地气温将再创新低。 洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来几天洛阳市云系较多，19日受西南气流影响，偏南局部地区有弱雨雪天气；22日至23日，受冷空气扩散和低槽影响有雨雪过程。 具体预报如下： 今天夜里：多云转阴天。 19日(周四)：阴天到多云，南部局部地区有小雪，夜里多云转晴天，气温-2℃～3℃。 20日(周五)：晴天间多云，西北风3级左右，气温-3℃～10℃。 21日(周六)：晴天间多云，西北风3级左右，气温-3℃～5℃。 22日(周日)：晴天转多云，下午到夜里多云转阴天，部分地区有雨夹雪或小雪，气温-3℃～4℃。 23日(周一)：阴天有雨夹雪或小雪，夜里阴天转多云，气温-2℃～3℃。 24日(周二)：多云转阴天，气温-2℃～6℃。 25日(周三)：多云到晴天，气温-1℃～10℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）