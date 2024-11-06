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2024年度“百姓呼声”办理单位服务质量调查启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳发布 2024.12.18 16:29

　　倾听民众心声，回应百姓关切。2024年，洛阳网“百姓呼声”平台汇聚了近12万网民的真实诉求与殷切期望，这些声音是否得到了及时回应，问题是否得到了圆满解决，现在将由您来评判！即日起，洛阳网“百姓呼声”2024年度办理单位服务质量调查活动正式启动。

　　(百姓呼声“办理排行”栏目页面)

　　作为我市一个重要的网络问政平台，洛阳网“百姓呼声”自2013年1月起就被纳入市政务服务中心诉求办理工作督办考核范围。我们始终坚守“民有所呼，我有所应；民有所问，我有所答”的宗旨，确保网民的每一项诉求都能得到及时、认真、细致的办理与反馈。截至目前，平台已累计解决网民诉求超过88万件，回复率高达99%以上，赢得了广大网民的信赖与好评。

(百姓呼声“对话部门”栏目页面)

　　洛阳日报报业集团自主研发、并拥有自主知识产权的“百姓呼声”客户端，现已全面升级，实现了更高效的“内容+技术”融合驱动。该平台不仅显著提升了用户上传视频的速度，还增强了评价和交互功能，为用户提供了一个更加流畅、互动性更强的交流环境。

　　客户端开设对话部门、办理排行、民生热点及话题讨论等多个栏目，确保市民的声音能够被及时倾听与迅速回应。此外，它不仅仅是一个解决民生诉求的平台，还是一个分享精彩生活、激发思想碰撞的空间，让用户在参与公共事务的同时，也能享受丰富的社交体验。

(百姓呼声“话题列表”页面)

　　本次调查，旨在通过您的宝贵意见，推动各部门不断改进工作作风，提升服务意识，进一步提升我市网络问政工作的效率和服务质量，持续强化“百姓呼声”平台的网络问政作用，为我市的网络问政工作注入新的活力与动能。

　　根据洛阳网“百姓呼声”群众诉求归口部门，参与此次调查的职能部门将分为市直部门、县区政府、公共行业三大类进行。

(识别二维码下载“百姓呼声”客户端)

　　您可以在手机应用商店搜索“百姓呼声”或扫描上方二维码下载“百姓呼声”客户端，从首页的活动入口进入，登录后选择您关注的职能部门，投出您“满意”或“不满意”的一票。

(活动入口)

请注意

每位用户只能对每个单位

参与一次调查

调查时间为

12月18日8时至12月25日8时
[ 责任编辑：崔利利 ]
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