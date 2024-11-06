定了！将在洛阳举办！门票免费送…

2024年“洛阳球王"乒乓球争霸赛年终总决赛暨颁奖盛典将于本周末在洛阳举办。

上周，随着第四赛季决赛在洛阳市体育中心体育馆落幕，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛赛程正式进入尾声。本周六、周日(12月21日至22日)，年终总决赛将如期而至，闯过重重关卡的选手共计96名，将相会洛阳市体育中心体育馆，争得“球王”桂冠。在即将到来的年终总决赛，各组别(长青组、青壮组、青少组)将录取前三名颁发奖牌及奖金，其中第一名奖金达10000元。各路高手将一展球技，带来高燃体育盛宴。

2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛由市体育局、洛阳日报报业集团、市体育总会主办，市全民健身中心、各县区教育体育局、市乒乓球协会、洛阳网承办，各县区乒乓球协会协办，旨在积极推动“国球进社区”走深走实，促进乒乓球运动在洛阳的长足发展，力掀全民健身热潮。

特别支持：洛阳凤翔温泉旅游区

【比赛地址】

【入场须知】1.线上预约后，凭预约成功页面截图签到后入场；2.1米2以下儿童谢绝入场，未成年人需由成年人陪同；3.12月22日13:30签到，14:00比赛开始前10分钟停止入场；4.观众应提前到达场馆，合理安排时间，避免入口处人群拥堵。