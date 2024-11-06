王回新：志愿宣讲，让爱国爱军种子在孩子们心中发芽

近日，在涧西区长安路街道二社区邻里中心，王回新与几名孩子围坐在一起，“红色传递团——王爷爷课堂”志愿服务宣讲活动第28讲开始了。

王回新给孩子们讲过去的故事

“孩子们，你们上学要遵守学校纪律，将来走向社会，也要时刻把纪律放在心中，做一名对国家有用的人才。我过去是汽车兵，在执行任务的时候，最重要的就是遵守纪律。”

近日，在涧西区长安路街道二社区邻里中心，王回新与几名孩子围坐在一起，“红色传递团——王爷爷课堂”志愿服务宣讲活动第28讲开始了。

隐姓埋名近三年，他翻越天山千百趟

1958年，12岁的王回新正在校园里玩耍，一名老师和蔼可亲地问他：“小朋友，你长大了想干什么？”

“我想当兵，还想开汽车。”王回新不假思索地回答。

1963年，王回新如愿以偿，光荣入伍，从老家南阳来到古都洛阳。在服役期间，王回新射击、驾驶取得全优成绩，成为一名优秀的汽车兵。

“小时候的愿望实现了，我高兴得很。”王回新回忆，他在洛阳那几年，非常快乐、充实。

1966年的一天，王回新和战友们突然接到通知，跳上火车一路向西前往新疆，从此在天山南麓驻扎下来。后来，王回新和战友们才知道，他们要去吐鲁番拉物资，再将物资送往塔克拉玛干沙漠，保障某核试验基地的生活生产。在接下来的近三年里，王回新和战友们千百趟地翻越天山，穿行沙漠边缘公路。

“那几年，我们隐姓埋名，即使跟家人写信，也不能说得过多，这是纪律。”王回新说，执行秘密任务，纪律是严格的，每次运输物资都是团队任务，作为军人，他们知道任务的重要性，更清楚泄密的危害性。

退伍不褪色，他随时听候组织调遣

退伍后，王回新回到洛阳，在等待安排期间，他和几名战友接到通知，全部留下支援洛阳城市建设。王回新二话没说，选择了一拖，因为那里“运输任务多，能发挥驾驶特长，更好地完成任务”。

王回新在洛阳兢兢业业几十年，见证了洛阳的发展变迁，与自己的第二故乡结下了深情厚谊。

2001年的一天，王回新到厂里办理自己的退休手续，其间碰到厂办工作人员正在接待洛阳某灯具厂的一名负责人。王回新得知，洛阳某灯具厂需要把已经制作完成的一批宫灯送到长沙，但眼看春节临近，一时不好找司机，于是到一拖求助。

“王师傅，您以前是汽车兵，又在厂里干了很多年，驾驶技术没说的，要不帮个忙？”“行，虽然我退休了，但我是党员，组织上调遣，我绝对没二话。”王回新回忆，他听从厂办安排，立刻回家收拾行李，连夜开车将那批宫灯送到了长沙。