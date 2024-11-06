加强文化遗产保护传承 高质高效推进文物普查

昨日下午，洛阳市文化遗产保护传承工作专题会暨第四次全国文物普查工作推进会召开，市委常委、宣传部部长徐超文出席并讲话。

昨日下午，洛阳市文化遗产保护传承工作专题会暨第四次全国文物普查工作推进会召开，市委常委、宣传部部长徐超文出席并讲话。

徐超文指出，文物普查是文化遗产保护、文物事业发展的重要基础性工作，是重大国情国力调查，全市上下要充分认识开展文物普查的重大意义，牢固树立保护文物也是政绩的科学理念，切实把做好文物普查工作的政治责任牢牢扛在肩上。

徐超文强调，要切实提高政治站位，对标中央、省委工作部署要求，以高度的使命感和责任感推进文化遗产保护传承和第四次全国文物普查工作。要积极主动作为，强化督导检查、加强人员力量、广泛开展宣传，全力推动我市第四次全国文物普查第二阶段工作任务落地落实。要守牢安全底线，切实加强人员安全、文物安全、数据安全，为我市第四次全国文物普查各项工作顺利开展提供坚强保障。

会议通报了我市第四次全国文物普查第二阶段工作开展情况，孟津区、宜阳县作了交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 张慧君)