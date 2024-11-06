洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.18 08:27

　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议深入学习了中央经济工作会议精神和习近平总书记近期重要讲话精神，传达学习了省纪委相关文件精神和市委相关会议精神。会议听取了2025年度民生实事项目人大代表票决制工作进展情况汇报，研究了《关于设立产业(行业)人大代表流动工作站的初步意见》《关于推进代表建议办理“结果满意”工作办法》《洛阳市人民代表大会常务委员会规范性文件备案与审查工作办法》《2024年度“洛阳人大好新闻”评选工作方案》《2025年市人大常委会机关“探访大山里需要帮助的人”活动计划》等工作。

　　李保国强调，要深入学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，立足人大职能定位，科学谋划明年立法、监督、代表等工作任务，以人大工作质效助推全市经济社会高质量发展。要加强规范性文件备案审查，认真落实全国人大、省人大相关要求，进一步明确工作程序、细化工作流程，不断提升备案审查工作可操作性，确保规范性文件备案审查工作依法稳妥有序推进。要持续增强代表工作质效，充分发挥人大代表作用，扎实推进民生实事项目人大代表票决制工作，优化提升代表建议办理工作，加强跟踪督办，推动实现代表建议办理从“答复满意”向“结果满意”有效转变。要深入推进党风廉政建设，持续巩固党纪学习教育成果，强化警示教育，深化以案促改，坚定不移推进全面从严治党，持之以恒纠“四风”、改作风、树新风，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态，为人大工作高质量发展夯实基础、提供保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    他为啥不能通过运动降血压？
    他为啥不能通过运动降血压？
    他为啥不能通过运动降血压？
        运动有助于保持血压稳定，而56岁的沈先生在血压升高时，医生不建议他运动。这是怎么回事儿呢？
  • ·“我有焦虑情绪？弄错了吧！”
  • ·天天运动 低密度脂蛋白不降反升？
  • ·36岁的她，突然剧烈腹痛
    • 城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 成功始发！“洛阳智造”配套中国...
  • 洛阳：黄河文化“潮”起来 沉浸文...
  • 江凌到伊川县调研集中连片推进乡...
  • 冷空气活动频繁 洛阳天气多变有雨雪
  • 全国冰雪旅游精品线路发布 洛阳一...
  • “零突破”！全省首单知识产权证...
  • 李冠志：以武会友 传承汉关刀法...
  • 雨夹雪或雪！洛阳最高气温降至3℃
  • 快讯！洛阳市“1+3”高品质古都文...
  • 最新可研报告批复！洛阳龙门站站...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    天鹅湖

    从政坊游园随拍

    冬月访吕祖庙

    省工疗养老院景观
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605