洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议深入学习了中央经济工作会议精神和习近平总书记近期重要讲话精神，传达学习了省纪委相关文件精神和市委相关会议精神。会议听取了2025年度民生实事项目人大代表票决制工作进展情况汇报，研究了《关于设立产业(行业)人大代表流动工作站的初步意见》《关于推进代表建议办理“结果满意”工作办法》《洛阳市人民代表大会常务委员会规范性文件备案与审查工作办法》《2024年度“洛阳人大好新闻”评选工作方案》《2025年市人大常委会机关“探访大山里需要帮助的人”活动计划》等工作。

李保国强调，要深入学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局，立足人大职能定位，科学谋划明年立法、监督、代表等工作任务，以人大工作质效助推全市经济社会高质量发展。要加强规范性文件备案审查，认真落实全国人大、省人大相关要求，进一步明确工作程序、细化工作流程，不断提升备案审查工作可操作性，确保规范性文件备案审查工作依法稳妥有序推进。要持续增强代表工作质效，充分发挥人大代表作用，扎实推进民生实事项目人大代表票决制工作，优化提升代表建议办理工作，加强跟踪督办，推动实现代表建议办理从“答复满意”向“结果满意”有效转变。要深入推进党风廉政建设，持续巩固党纪学习教育成果，强化警示教育，深化以案促改，坚定不移推进全面从严治党，持之以恒纠“四风”、改作风、树新风，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态，为人大工作高质量发展夯实基础、提供保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)