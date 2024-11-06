左手婆婆右手妈 她成了护理专家

对很多家庭来说，照护一位失能老人已属不易，但在市民杨丽家中，高龄的母亲与婆婆都离不开她照护。两位老人一位卧床不能自理，一位腿脚不便，杨丽无微不至照护她们的事迹，在邻里间被传作佳话。“您养我小，我养您老。”杨丽说，做人不能忘本，为人子女，就要把老人照护好，让老人安享晚年。

杨丽与婆婆相处融洽

对很多家庭来说，照护一位失能老人已属不易，但在市民杨丽家中，高龄的母亲与婆婆都离不开她照护。两位老人一位卧床不能自理，一位腿脚不便，杨丽无微不至照护她们的事迹，在邻里间被传作佳话。“您养我小，我养您老。”杨丽说，做人不能忘本，为人子女，就要把老人照护好，让老人安享晚年。

母亲卧床不起 她把照护的活儿揽了下来

54岁的杨丽家住涧西区郑州路街道香港城社区，今年她的母亲84岁，婆婆83岁。

“药抹好了，您别乱动，也别抓挠。”杨丽的婆婆腿上起了疱疹，她先给婆婆抹药，嘱咐一番后又起身来到母亲房间，用刷牙棒为母亲清理口腔。

杨丽的母亲年事已高，虽然卧床多年，但气色很好，身上没有一点儿异味，这离不开杨丽过去10年的精心照料。

2014年，杨丽的母亲突发脑梗，从此卧床不起。由于两个姐姐比较忙，杨丽的时间相对自由，就把照护母亲的活儿揽了下来。

“母亲有约170斤，一个人环手都抱不住。”杨丽说，刚开始照护母亲时，最发愁的是每次带母亲去医院做康复治疗，她需要和爱人一块连搬带抱才行。而当时，她的父亲患上阿尔茨海默病(俗称老年痴呆症)，也帮不上忙。

没过多久，杨丽的左肩疼痛难忍，起初以为是普通拉伤，贴膏药后迟迟不见好转，到医院检查发现是韧带撕裂，还因此做了手术。后来，她的右肩韧带也出现撕裂，再次入院做了手术。