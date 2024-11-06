洛阳市公安局：强化巡逻防控 守护群众平安

昨日上午，在城市阳台片区一期中轴区域，公安民警一边巡逻，一边向市民和外地游客进行反诈宣传。

昨日上午，在城市阳台片区一期中轴区域，公安民警一边巡逻，一边向市民和外地游客进行反诈宣传。 昨日上午，在城市阳台片区一期中轴区域，公安民警一边巡逻，一边向市民和外地游客进行反诈宣传。“我们围绕城市阳台、周王城广场、西工小街等城市新地标、网红打卡点，优化警力配置，完善巡逻机制，每天进行不间断巡逻，盘查可疑人员，接受群众求助，及时处置突发情况。”市公安局西工分局有关负责人介绍，巡逻警力坚持“有警接警、无警巡逻”，有效震慑、预防、打击各类违法犯罪，及时服务市民和外地游客。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张国锋 摄影报道）