大河奔腾点亮神都倾城色，盛世欢歌唱响最美中国河。昨日下午，“行走河南·读懂中国河”宣传推广活动在洛邑古城启动。

“行走河南·读懂中国河”宣传推广活动在洛启动

黄东升、王乐文、徐衣显、张锐出席

大河奔腾点亮神都倾城色，盛世欢歌唱响最美中国河。昨日下午，“行走河南·读懂中国河”宣传推广活动在洛邑古城启动。

河南省文旅厅厅长黄东升、人民日报社河南分社社长王乐文、洛阳市市长徐衣显、内蒙古自治区文旅厅党组书记张锐等出席。

黄东升在致辞时说，近年来，河南省深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述精神，坚决扛稳保护传承弘扬黄河文化的历史责任，坚持全省统筹高位推动、古为今用赓续历史文脉、文旅融合创新业态、塑造品牌擦亮名片，努力推动黄河文化的创造性转化、创新性发展。本次活动将通过全国重点新媒体看河南、系列短视频推广等多种形式，集中宣传展示河南黄河文化旅游新产品、新业态、新场景，让黄河文旅产品“亮起来”，黄河文化资源“活起来”，沿黄各地游客互动“热起来”，谱写黄河文化保护传承弘扬的“河南篇章”。

王乐文表示，黄河文化旅游带是河南文旅最亮眼的“黄金带”、最旺盛的“流量带”。人民日报社河南分社将发挥平台优势和驻地优势，用足用好全媒体资源，密切关注河南文旅市场涌现的新产品、新场景、新业态，深入挖掘河南文旅的好创新、好做法，向全国人民推介河南文旅的新实践、新成就，助力河南文旅“破圈”出彩。

徐衣显代表市委、市政府对活动启动表示祝贺。他说，洛阳是黄河流域的重要节点，万里黄河穿高山、越峡谷、汇百川，在这里冲积出沃野千里。洛阳是黄河文化的主脉源头，华夏民族在这里开三代、历汉唐，点亮文明曙光、谱写文化华章。近年来，全市上下全面落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，坚定扛牢保护传承弘扬黄河文化的政治责任、历史使命，突出保护为先、守护大河之“根”，坚持守正创新、传承大河之“魂”，深化文旅融合、彰显大河之“韵”，加强共建共享、绘就大河之“势”，着力讲好新时代的“黄河故事”。我们将以此次活动为契机，学习借鉴兄弟省市成功经验，大力推进黄河文化遗产系统保护，传承好历史文脉和民族根脉，倾力打造保护传承弘扬黄河文化的“洛阳样板”。

本次活动由河南省文旅厅、洛阳市政府主办，同步举行黄河文旅新场景交流会、成果展，人民网副总编辑杨义、南开大学现代旅游业发展省部共建协同创新中心主任石培华、河南博物院院长马萧林分别作交流分享，河南省文旅厅与内蒙古自治区文旅厅签署战略合作协议，老城区等介绍了在文旅惠民、业态植入、场景打造中的经验做法。

河南省文旅厅副厅长周耀霞，洛阳市副市长任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 赵晨熹)