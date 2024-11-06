洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“行走河南·读懂中国河”宣传推广活动在洛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.18 08:19

“行走河南·读懂中国河”宣传推广活动在洛启动
黄东升、王乐文、徐衣显、张锐出席　　

       大河奔腾点亮神都倾城色，盛世欢歌唱响最美中国河。昨日下午，“行走河南·读懂中国河”宣传推广活动在洛邑古城启动。

　　河南省文旅厅厅长黄东升、人民日报社河南分社社长王乐文、洛阳市市长徐衣显、内蒙古自治区文旅厅党组书记张锐等出席。

　　黄东升在致辞时说，近年来，河南省深入学习贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述精神，坚决扛稳保护传承弘扬黄河文化的历史责任，坚持全省统筹高位推动、古为今用赓续历史文脉、文旅融合创新业态、塑造品牌擦亮名片，努力推动黄河文化的创造性转化、创新性发展。本次活动将通过全国重点新媒体看河南、系列短视频推广等多种形式，集中宣传展示河南黄河文化旅游新产品、新业态、新场景，让黄河文旅产品“亮起来”，黄河文化资源“活起来”，沿黄各地游客互动“热起来”，谱写黄河文化保护传承弘扬的“河南篇章”。

　　王乐文表示，黄河文化旅游带是河南文旅最亮眼的“黄金带”、最旺盛的“流量带”。人民日报社河南分社将发挥平台优势和驻地优势，用足用好全媒体资源，密切关注河南文旅市场涌现的新产品、新场景、新业态，深入挖掘河南文旅的好创新、好做法，向全国人民推介河南文旅的新实践、新成就，助力河南文旅“破圈”出彩。

　　徐衣显代表市委、市政府对活动启动表示祝贺。他说，洛阳是黄河流域的重要节点，万里黄河穿高山、越峡谷、汇百川，在这里冲积出沃野千里。洛阳是黄河文化的主脉源头，华夏民族在这里开三代、历汉唐，点亮文明曙光、谱写文化华章。近年来，全市上下全面落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，坚定扛牢保护传承弘扬黄河文化的政治责任、历史使命，突出保护为先、守护大河之“根”，坚持守正创新、传承大河之“魂”，深化文旅融合、彰显大河之“韵”，加强共建共享、绘就大河之“势”，着力讲好新时代的“黄河故事”。我们将以此次活动为契机，学习借鉴兄弟省市成功经验，大力推进黄河文化遗产系统保护，传承好历史文脉和民族根脉，倾力打造保护传承弘扬黄河文化的“洛阳样板”。

　　本次活动由河南省文旅厅、洛阳市政府主办，同步举行黄河文旅新场景交流会、成果展，人民网副总编辑杨义、南开大学现代旅游业发展省部共建协同创新中心主任石培华、河南博物院院长马萧林分别作交流分享，河南省文旅厅与内蒙古自治区文旅厅签署战略合作协议，老城区等介绍了在文旅惠民、业态植入、场景打造中的经验做法。

　　河南省文旅厅副厅长周耀霞，洛阳市副市长任丽君等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    他为啥不能通过运动降血压？
    他为啥不能通过运动降血压？
    他为啥不能通过运动降血压？
        运动有助于保持血压稳定，而56岁的沈先生在血压升高时，医生不建议他运动。这是怎么回事儿呢？
  • ·“我有焦虑情绪？弄错了吧！”
  • ·天天运动 低密度脂蛋白不降反升？
  • ·36岁的她，突然剧烈腹痛
    • 城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 成功始发！“洛阳智造”配套中国...
  • 洛阳：黄河文化“潮”起来 沉浸文...
  • 江凌到伊川县调研集中连片推进乡...
  • 冷空气活动频繁 洛阳天气多变有雨雪
  • 全国冰雪旅游精品线路发布 洛阳一...
  • “零突破”！全省首单知识产权证...
  • 李冠志：以武会友 传承汉关刀法...
  • 雨夹雪或雪！洛阳最高气温降至3℃
  • 快讯！洛阳市“1+3”高品质古都文...
  • 最新可研报告批复！洛阳龙门站站...
    		•
    百姓呼声
    隋唐洛阳城国家遗址公园内有人种菜？
    禁止共享电单车在市区或主要道路通行？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    天鹅湖

    从政坊游园随拍

    冬月访吕祖庙

    省工疗养老院景观
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605