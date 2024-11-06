市处非办：警惕以商务服务为幌子的非法集资

日前，市处非办公布了一起以酒类投资为幌子的非法集资案例。

日前，市处非办公布了一起以酒类投资为幌子的非法集资案例。

●案例

2023年5月，河南某实业发展有限公司以酒领域投资为噱头，通过熟人介绍、口耳相传、组织酒会等方式，吸引投资者注册“某某购”App。投资者在该App充值后可获赠1.2倍的锁定积分，之后每天释放5%的积分(20天释放完，其中60%的积分可直接提现，40%的积分进入复投)。截至案发，吸收相关会员800余名，充值金额约1000万元。

●分析

市处非办工作人员介绍，根据《防范非法集资条例》第二十五条规定，参与非法集资所遭受的损失，将由集资参与人自行承担。

“无论非法集资的形式如何变化，它的本质都具备四大基本特征，透过现象认清本质是避免上当受骗的关键。”该工作人员说，非法集资活动四大基本特征为：未经国家相关部门批准；向社会不特定对象即社会公众筹集资金；承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报；以合法形式掩盖非法集资目的。

●提醒

该工作人员提醒，非法集资犯罪活动极具隐蔽性，只有当犯罪活动资金链出现问题，寻找各种借口拖延利息支付、拒绝投资者退回本金要求等损害后果发生时，人们才能看清它的真面目。

因此，公众应警惕“外衣包装”，有门面未必靠谱，切莫让“经营表象”蒙蔽了双眼；切勿轻信高回报、无风险，增强风险意识，树立安全投资理念，拒绝高利诱惑。同时，一旦发现非法集资等违法行为，应积极向相关部门举报，共同维护金融秩序的稳定和公众财产的安全。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 黄刚）