雨夹雪或雪！洛阳最高气温降至3℃

天气持续晴好，气温却逐渐下降。本周，影响我国的冷空气活动较为频繁。今明两天，弱冷空气将影响我国中东部地区，各地气温下降2℃～4℃。同时，西路较强冷空气率先影响新疆，19日～21日，这股较强冷空气东移南下，我国中东部大部气温将下降4℃～6℃。

天气持续晴好，气温却逐渐下降。本周，影响我国的冷空气活动较为频繁。今明两天，弱冷空气将影响我国中东部地区，各地气温下降2℃～4℃。同时，西路较强冷空气率先影响新疆，19日～21日，这股较强冷空气东移南下，我国中东部大部气温将下降4℃～6℃。 天气持续晴好，气温却逐渐下降。 本周，影响我国的冷空气活动较为频繁。今明两天，弱冷空气将影响我国中东部地区，各地气温下降2℃～4℃。同时，西路较强冷空气率先影响新疆，19日～21日，这股较强冷空气东移南下，我国中东部大部气温将下降4℃～6℃。 洛阳市气象台据最新的气象资料分析，未来几天洛阳市多晴好天气，19日受西南气流影响，偏南部分地区有弱雨雪天气；22日～23日，受冷空气扩散和低槽影响有雨雪过程。 具体预报如下： 18日(周三)：晴天转多云，偏北风3级～4级，气温-3℃～4℃。 19日(周四)：阴天，局部地区有小雪，偏南风2级～3级，气温-3℃～3℃。 20日(周五)：晴天间多云，气温-2℃～9℃。 21日(周六)：晴天间多云，气温-3℃～4℃。 22日(周日)：晴天转多云，部分地区阴天转雨夹雪或雪，气温-4℃～4℃。 23日(周一)：阴天有雨夹雪或雪，气温-3℃～3℃。 24日(周二)：晴天转多云，气温-2℃～7℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）