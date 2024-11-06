江凌到伊川县调研集中连片推进乡村振兴工作

17日，市委书记江凌到伊川县调研集中连片推进乡村振兴工作，指出要科学编制集中连片推进乡村振兴规划，坚持全域推进与分批提升相结合，抢抓政策机遇，抓实关键工作，着力在乡村全面振兴中走在前、作示范。

江凌在伊川县调研时强调

坚持全域推进与分批提升相结合

在集中连片推进乡村振兴中作示范

张玉杰参加

17日，市委书记江凌到伊川县调研集中连片推进乡村振兴工作，指出要科学编制集中连片推进乡村振兴规划，坚持全域推进与分批提升相结合，抢抓政策机遇，抓实关键工作，着力在乡村全面振兴中走在前、作示范。

伊川县以特色产业集中连片发展为重点，将全域划分为东岭谷子和蔬菜制种产业片区、西岭红薯中药材产业片区、伊河农文旅融合示范区、万安山南麓生态康养区。江凌深入东岭谷子和蔬菜制种产业片区，系统调研乡村振兴集中连片发展情况。

绿茵种业公司是专业化蔬菜育种龙头企业，将在江左镇打造规模化制种基地。江凌详细了解育种品类和经营效益，鼓励企业加快制种基地布局，积极抢占蔬菜育种制高点；强调伊川县要发挥环都市区区位优势，在做强制种产业基础上，创新农业保险产品，大力发展蔬菜种植，不断丰富群众“菜篮子”。白沙镇程子沟现代农业示范区正在以水网建设为支撑，全面推进高标准农田改造。江凌详细了解高标准农田建设运营模式、水资源保障、产业谋划等情况，指出要坚定不移抓好高标准农田建设，积极引入龙头企业参与建设运营，提高粮食生产能力，调优农业种植结构，着力提升土地产出效益。白沙镇代堂村区域农事服务中心整合粮食烘干、农机服务、农资供应等功能，可为农户提供全过程农事服务。江凌指出，要加快重构农业社会化服务体系，探索市场化运营模式，有效解决好农户干不了、干不好、干起来不划算的生产经营难题，打造促进现代农业发展的综合平台。

调研期间，江凌主持召开座谈会，听取伊川县集中连片推进乡村振兴规划情况及实施计划汇报。他指出，集中连片发展，是市委着眼加快推进乡村全面振兴作出的重大决策部署，有利于促进农业规模化经营，有利于增强农村基础设施建设针对性，有利于整体提升乡村建设水平。要深入研究城乡关系、乡村演变和社会结构发展趋势，科学编制乡村振兴集中连片发展规划，着力增强规划前瞻性、科学性和可操作性，确保到2035年基本实现农业农村现代化。要把握工作原则，加强分类指导，既全域推进农村基础设施建设和公共服务提升，又集中资源力量分批提升乡村建设水平，充分调动基层干部和农民群众的积极性、主动性、创造性，稳扎稳打、久久为功，推进不同发展阶段的乡村逐步实现现代化。要抓住重点关键，下大力气推进高标准农田改造，优化调整种植布局，健全社会化服务体系，大力发展适度规模经营，以产业连片发展带动乡村面貌整体提升。要加强党的全面领导，压实县委主体责任、乡镇直接责任，推动广大干部在乡村振兴广阔舞台锤炼作风、增强本领、干出业绩，更好造福农民群众。

张玉杰、王军、李刚、仝宇鹏等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)