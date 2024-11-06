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“零突破”！全省首单知识产权证券化产品发行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.17 17:27

　　17日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，河南省首单知识产权资产支持专项计划——“华泰-洛阳国宏产融知识产权资产支持专项计划(专精特新)”在深圳证券交易所成功发行，发行规模为1.33亿元，票面利率为2.67%。这也标志着，河南省在知识产权证券化方面实现了从无到有的历史性跨越。

　　该专项计划由洛阳市市场监督管理局指导，原始权益人为洛阳产融集团，增信机构为洛阳国宏投资控股集团有限公司，华泰证券股份有限公司担任计划管理人和承销商，以洛阳市25家科技创新企业的知识产权质押贷款债权作为底层资产，涵盖高端装备制造、新能源、电子信息、节能环保等多个重要领域，为企业提供了从研发到产业化的金融支持，助推知识产权价值从“知产”到“资产”的转化和应用。

　　知识产权证券化是国家知识产权运营服务体系建设任务之一。近年来，洛阳持续探索知识产权证券化工作，在全国范围内遴选并组建专业团队，深挖专精特新企业潜力，最终采取委托贷款创新模式，为25家企业融资1.33亿元，不仅有效缓解了企业的资金压力，也进一步推动了洛阳知识产权的价值实现。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，此次河南省首单知识产权资产支持专项计划成功发行，不仅为全省知识产权证券化业务树立了新的标杆，也为全国范围内的知识产权证券化探索提供了新的思路和借鉴。下一步，该局将继续积极推动知识产权证券化等创新金融模式的发展，加强与国内相关机构和企业的交流合作，共同探索知识产权证券化的新路径和新模式，推动知识产权证券化业务的不断创新和完善，为更多的科技型企业带来实实在在的融资便利和经济效益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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