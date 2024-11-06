全国冰雪旅游精品线路发布 洛阳一地入选沿线冰雪旅游点

近日，2024—2025全国冰雪旅游精品线路发布，其中“冬游中原·老家河南”冰雪旅游精品线路的主要节点为三门峡市—洛阳市—郑州市—焦作市，洛阳栾川伏牛山滑雪旅游度假地成为沿线冰雪旅游点。

近日，2024—2025全国冰雪旅游精品线路发布，其中“冬游中原·老家河南”冰雪旅游精品线路的主要节点为三门峡市—洛阳市—郑州市—焦作市，洛阳栾川伏牛山滑雪旅游度假地成为沿线冰雪旅游点。 近日，2024—2025全国冰雪旅游精品线路发布，其中“冬游中原·老家河南”冰雪旅游精品线路的主要节点为三门峡市—洛阳市—郑州市—焦作市，洛阳栾川伏牛山滑雪旅游度假地成为沿线冰雪旅游点。 洛阳栾川伏牛山滑雪度假地位于栾川县城西18公里的杨树坪村，总面积约15平方公里，是一个集户外冬季滑雪、四季室内滑雪、夏季跳台旱雪、山岳观光、亲子娱乐、休闲度假、康体养生、体育竞训于一体的综合性旅游目的地。 今年冬季，将在洛阳举办的特色冰雪活动有：洛阳伏牛山梦幻新雪季、国风开板嘉年华、达人滑雪节、抖在伏牛山线上挑战赛、河南省第八届大众滑雪公开赛中部滑雪俱乐部联赛、老君山冰雪雾凇季、白云山冰雪狂欢等。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 李秀一 文/图）