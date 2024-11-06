铁路12306务工人员春运预约购票服务上线

洛报融媒记者据铁路12306消息，17日可购买12月31日车票，18日可买2025年1月1日车票。近日，铁路12306手机客户端务工人员预约购票服务上线，符合条件的旅客可通过专区预约购买2025年春运期间往返车票，春运出行更加便利。

洛报融媒记者据铁路12306消息，17日可购买12月31日车票，18日可买2025年1月1日车票。近日，铁路12306手机客户端务工人员预约购票服务上线，符合条件的旅客可通过专区预约购买2025年春运期间往返车票，春运出行更加便利。

登录铁路12306手机客户端，点击“我的”，进入“预约购票服务专区”，可选择“务工人员春运预约购票服务”，办理时间为2024年12月15日至2025年2月7日。

“务工人员春运预约购票服务”分为三个步骤：填写基本信息、选择车次席别、等待兑现车票。

已通过实名制核验的务工人员可在铁路12306手机客户端“务工人员春运预约购票服务”专区，预约购买2024年12月31日至2025年2月23日的火车票，同一账户最多可同时提交3个预约订单，每个预约订单可添加同一乘车日期的5个“车次+席别”的组合，最多可为包含本人在内的9名旅客预约。

务工人员可提交开车前17天(含)以上的预约购票需求，提交时无需支付票款；系统将在开车前第16天为务工人员进行车票兑现。车票兑现成功后，须在当日23时前支付票款；逾期未支付的，订单将被自动取消。支付完成后，可以在进入车票预售期后，从已支付的订单中查看车票信息。

需要注意的是，务工人员春运预约购票仅在铁路12306手机客户端办理。铁路部门提醒广大旅客，铁路12306网站(含手机客户端)是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”手机客户端，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图)