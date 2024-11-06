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如何办理烟花爆竹零售经营许可证？洛阳市应急管理局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.17 10:55

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：办理烟花爆竹零售经营许可证都需要什么条件？在哪里办理？

　　市应急管理局回复：烟花爆竹零售经营许可证的办理权限在县区应急管理部门。具有营业执照的单位或自然人均可申请从事烟花爆竹零售经营。申请人应当向所在地县区人民政府应急管理部门提出申请，经当地乡(镇、办)应急办现场核查，并经培训考试合格后，颁发烟花爆竹零售经营许可证。

　　注意事项：一是申请人需是本辖区自然人或具备工商经营许可的单位；二是经营场所由当地乡(镇、办)应急办指定，并在烟花爆竹经营许可证上载明，不得随意流动经营；三是要求专店经营。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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