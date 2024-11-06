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涧西区长安路举办饺子大赛 探索“以老助老”生动实践
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.17 08:29

　　冬至临近，近日，涧西区长安路一社区举办了一场特别的饺子大赛，邀请社区10组中老年家庭参赛，并由辖区高龄老人担任评委，投票角逐前三名。

　　活动现场，参赛者自备食材，一气呵成完成制作和烹饪，随后进入评委试吃投票环节，现场气氛热烈。今年以来，长安路一社区强化邻长服务平台建设，发动低龄老人担任邻长，为高龄老人提供生活照顾、医疗康复及心理抚慰等志愿服务，探索“以老助老”服务模式，此次活动就是一次生动实践。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 杨书玲 摄)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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