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@洛阳人：网购退货，您了解运费险吗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.17 08:20

　　日前有媒体报道，在各大电商平台上，赠送运费险的商家正在减少。与此同时，不少消费者发现，自己的运费险权益被取消，网购也不能放开买买买了。

　　其实，即使有些原本赠送运费险的商品，可能消费者在退货时依然无法享受退货包运费；运费险会“选择性消失”和消费者的信誉度、退货频次等都有关系。近日，记者采访了部分市民，结合他们的经历，和您聊聊关于网购退货的那些事儿。

　　明明下单时有运费险为啥退货还要掏运费

　　●案例

　　前两天，市民张女士网购了一台空气炸锅，由于担心会退货，她专门挑选了一家商品页面显示赠送运费险字样的店铺。“到货后，我试用了一下，发现加热速度特别慢，于是申请了退货退款，商家也同意了。”张女士说。

　　可是，当快递员上门收件时系统提示，张女士还需要再交19元的运费。“快递员说，我的运费险只包含‘首重’，但是空气炸锅超重了2公斤，要按重量收费。”虽然无奈，张女士也只好交钱补齐运费。

　　●提醒

　　我市一家快递公司的工作人员解释，在通常情况下，各个电商平台所赠送的运费险赔付标准为“首重”，即物品的1公斤重量。也就是说，如果需要退货的商品重量在1公斤以内，消费者不用承担运费；如果超出1公斤，就要按照实际重量收取相应的运费。除此之外，还要注意退货商品的体积。有时候，商品的重量可能没有超过1公斤，但如果体积过大，就要按体积收取运费，这时运费险的金额可能就不够了，也需要额外支付快递费用。

　　因此，建议您在下单前，在商品详情页面查看重量、尺寸等信息，或点击运费险字样，了解具体的赔付标准，看是包“首重”，还是“××元以内运费全包”等，也可以提前和商家沟通，以免在退货时额外掏钱。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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