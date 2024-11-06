更潮更年轻！洛阳大力培育发展青年友好时尚业态

时下，“去班味”成为年轻人的口头禅。最近，洛阳又一消费新物种——“体育+微醺”运动街区品牌“PARTY KING”在正大广场开启运营。

时下，“去班味”成为年轻人的口头禅。最近，洛阳又一消费新物种——“体育+微醺”运动街区品牌“PARTY KING”在正大广场开启运营。

乐玩其中，射击、射箭、街机、K歌、保龄球等好玩又减压的动感潮流项目，让年轻人大呼过瘾。这里还融入小酒馆元素，设置拳击、脱口秀等观演舞台，打造年轻人一站式社交运动娱乐新地标。

“潮玩娱乐、青年社交是品牌运营的内核。”品牌主理人李国昊说。顺应年轻群体消费观的新变化，“PARTY KING”把酒吧、运动、社交等功能融为一体，能够更快炒热气氛，让年轻人解压、释放。

同样在正大商圈，许多年轻时尚消费业态加快汇聚。电竞房里，玩家沉浸“厮杀”，竞逐热爱。台球厅里也聚满了年轻人，大家在碰撞中享受轻松与欢愉；健身房里，每一次大汗淋漓，都是一次蜕变……

“青年因城市而聚，城市因青年而兴。当下，圈层化社交、沉浸式体验成为青年群体社交消费的新选择。我们建设青年友好型城市，需要现代产业的承载，也离不开青年友好时尚业态的赋能。”共青团洛阳市委书记张亚磊坦言。